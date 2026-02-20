© Foto: OpenAIDie US-Wirtschaft wächst langsamer als erwartet: Das BIP steigt nur um 1,4 Prozent. Ökonomen hatten mit 2,5 Prozent gerechnet. Kurz vor der Veröffentlichung meldete sich Trump via TruthSocial zu Wort.Das BIP stieg laut saison- und inflationsbereinigten Zahlen des Handelsministeriums um lediglich 1,4 Prozent, wie CNBC berichtet. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,5 Prozent gerechnet. Das Wirtschaftswachstum hat sich damit gegen Ende des Jahres 2025 abgekühlt, während die Inflation stabil blieb. Im Gesamtjahr 2025 wuchs die US-Wirtschaft um 2,2 Prozent, nach einem Anstieg von 2,8 Prozent im Jahr 2024. Kurz vor der Veröffentlichung der Daten warnte Präsident Donald …Den vollständigen Artikel lesen
