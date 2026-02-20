Der japanische Autobauer Toyota hat die Eröffnung einer weiteren Kreislauffabrik im polnischen Walbrzych angekündigt. Dort sollen pro Jahr 20.000 End-of-Life-Fahrzeuge verarbeitet werden, um Komponenten und Rohstoffe zurückzugewinnen - auch Batterien. Die neue Anlage wird eine Fläche von 25.000 Quadratmetern umfassen. Das neue Werk soll aus den rund 20.000 Fahrzeugen pro Jahr, die ihr Nutzungsende erreicht haben, wiederverwendbare Komponenten sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
