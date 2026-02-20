München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema:Zuckersteuer und Abnehmspritze - wird unser Leben so gesünder?direkt nach der Eckart-von-Hirschhausen-Doku im ErstenDie Gäste:Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter und früherer Bundesgesundheitsminister)Nicole Büttner (FDP, Generalsekretärin)Mirco Wolf Wiegert (Gründer und Geschäftsführer von Fritz-Kola)Ana Maria Salomon (Erzieherin, nutzt seit knapp einem Jahr eine Abnehmspritze)Luise Molling (Verbraucherschutzorganisation Foodwatch)Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD-Doku "Hirschhausen und der Zucker")Wer kennt das nicht? Auf Zucker zu verzichten, ist ganz schön schwer. Aber Zucker ist ungesund - wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Und wir essen und trinken im Schnitt deutlich mehr Zucker als empfohlen. Ist deswegen eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke sinnvoll, um Cola & Co. teurer zu machen? Eine mögliche Folge von zu viel Zucker: Übergewicht. Ein Mittel dagegen: Abnehmspritzen. Sollten die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6220987