München (ots) -Anlässlich des vierten Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine bietet die ARD ein umfangreiches Programmangebot und sendet am Montag, 23. Februar, um 20:15 Uhr den Brennpunkt "Vier Jahre Krieg in der Ukraine" (WDR). Ergänzend ist in der ARD Mediathek eine umfangreiche Themenseite (https://www.ardmediathek.de/krieggegendieukraine) mit Hintergründen, Nachrichten und Talk-Beiträgen sowie weiteren Dokumentationen zum Krieg in der Ukraine kuratiert - wie u. a. die Doku "Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?" (WDR) und "Selenskyj - Das entscheidende Jahr?" (RBB/WDR/arte).Die Inhalte im Überblick:Brennpunkt - "Vier Jahre Krieg in der Ukraine"Montag, 23.02.2026, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekLänge: 15 MinutenVier Jahre Krieg in Europa. Vier Jahre, in denen die Ukraine Tag für Tag um ihr Überleben kämpft - und Europa um seine Haltung. Was am 24. Februar 2022 mit dem russischen Vormarsch auf Kiew, Raketenangriffen und Panik begann, hat die europäische Sicherheitsordnung dauerhaft verändert.Die Ukraine hält stand, doch der Preis ist hoch: Tausende Tote, zerstörte Städte, Millionen Vertriebene, eine Generation, die im Ausnahmezustand aufwächst. In Europa häufen sich Sabotageakte, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen; alte Gewissheiten sind verschwunden, neue Abhängigkeiten und Allianzen entstanden.Wir sprechen mit Expertinnen und Experten sowie mit Menschen vor Ort. Vier Jahre nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine stellen wir die Frage: Wo steht die Ukraine? Was hat Europa gelernt? Und was bedeutet dieser Krieg für eine Welt, die Frieden längst nicht mehr für selbstverständlich halten kann?Moderation: Ellen EhniRedaktion: Shafagh Laghai, Philipp JahnDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?Montag, 23.02.2026, 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekPutin und Trump - was treibt die beiden an der Weltspitze? Der eine ein narzisstischer Fernseh-Showmaster und Immobilienmilliardär, der Amerikas Partnerschaft mit Europa infrage stellt. Der andere ein ehemaliger Geheimdienstoffizier mit pseudo-historischen Phantasmen, der den Tod vieler Menschen in Kauf nimmt, um sich als Retter der russischen Zivilisation zu inszenieren.Die ARD-Doku "Putin und Trump: Ziemlich beste Feinde?" beleuchtet ihr Verhältnis - ein Aufeinandertreffen zweier Machtmenschen mit unterschiedlichen Strategien: Was verbindet sie, was trennt sie?Redaktion: Nicole Ripperda, Beate Schlanstein und Kathrin BeckerSelenskyj - Das entscheidende Jahr?seit Dienstag, 17. Februar in der ARD MediathekEin Jahr im Ausnahmezustand: Während Russland die Ukraine weiter angreift und der vierte Kriegswinter das Land trifft, kämpft Präsident Wolodymyr Selenskyj um Rückhalt - im eigenen Land und bei Verbündeten. Die Doku rekonstruiert Schlüsselmomente 2025: militärische Rückschläge, zähe Verhandlungen, Druck aus Europa, wechselhafte Signale aus Washington und einen Korruptionsskandal, der Selenskyjs größte innenpolitische Krise auslöst. Mit Einordnungen u. a. von Charles Kupchan, Claudia Major, Vassili Golod, Simon Shuster, Daria Kaleniuk und Denys Bihus.Redaktion: Dagmar Mielke, Ute Beutler, Nicole Ripperda, Beate SchlansteinJederzeit abrufbar und aktuell - das Programmangebot in der ARD MediathekEin umfangreiches Angebot mit Hintergründen, Newsbeiträgen und Dokumentationen zum Krieg in der Ukraine ist jederzeit gebündelt unter https://www.ardmediathek.de/krieggegendieukraine verfügbar und wird laufend aktualisiert.Auf der Startseite der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/oderbruch/trailer-oderbruch-oder-staffel-2/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL29kZXJicnVjaC9iMjMzMmU5MC1lNWIyLTRiNzAtYTY1Yy1jMTExODRkNGFjZTk) ist zudem ein Widget mit einer Sammlung hochwertiger Dokumentationen unter dem Titel "Ukraine - Stimmen aus vier Jahren Krieg" abrufbar.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPressesprecherinTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6220992