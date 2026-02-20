This week Women in Solar+ Europe gives voice to Eva Belletti, Country Manager Germany at SP Development Europe. She says gender diversity and inclusive leadership in the renewable energy sector enhance decision-making, resilience, and long-term success, while mentorship, sponsorship, and proactive career ownership help women navigate systemic barriers and drive meaningful change.From my experience, solar, energy storage, EV charging, and grid infrastructure benefit strongly from gender diversity because the industry is about far more than technology. It sits at the intersection of engineering, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine