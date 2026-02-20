Hannover (www.anleihencheck.de) - Zu der etwas ungewissen Stimmung bei den Notenbankern der USA gesellt sich nun eine spannende Datenlage hinzu, welche zunächst nicht helfen dürfte eine klarere Prognose für die nächste FOMC-Sitzung abzugeben, so die Analysten der Nord LB.Der heutige PCE-Deflator für den Dezember falle mit 0,4% M/M etwas höher aus als zunächst erwartet und signalisiere folglich eine leicht gesteigerte Dynamik bei dieser Inflationsrate. Diese übersetze sich in eine Jahresrate von 2,9% und liege 0,1 Prozentpunkte über dem Vormonat. Auch die Kerninflation sei mit 0,4% M/M leicht höher als die von der Mehrheit der Ökonomen erwartete Preissteigerungsrate. Da der Datenkranz jedoch mit einiger Verzögerung erscheine - der Shutdown der US-Regierung halle an dieser Stelle noch nach - sollte das heutige Zahlenwerk aber nicht überinterpretiert werden, da bereits einige Indikationen auf eine sich abschwächende Entwicklung im Januar hinweisen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...