© Foto: Mark Schiefelbein - APDer Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitag die Zölle von US-Präsident Donald Trump für verfassungswidrig erklärt. Das gilt aber nicht für alle Maßnahmen.Trump hatte die Zölle auf Grundlage eines Gesetzes für nationale Notfälle eingeführt. Die Richter bestätigten in einem Urteil mit 6 zu 3 Stimmen, die Entscheidung eines unteren Gerichts, dass der Präsident mit der Anwendung dieses Gesetzes aus dem Jahr 1977 seine Befugnisse überschritten habe. Reuters hatte darüber zuerst berichtet. Trump hat Zölle als zentrales wirtschafts- und außenpolitisches Instrument eingesetzt. Sie spielten eine zentrale Rolle in einem globalen Handelskrieg, den Trump nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als …Den vollständigen Artikel lesen
