ETF Analyse der Woche | iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche werfen wir einen detaillierten Blick auf den iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist). Die aktuelle Kursentwicklung, die technische Struktur sowie die Rendite-Risiko-Kennzahlen liefern eine fundierte Grundlage für die weitere Einschätzung.

- iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) WKN: A0HGWD - ISIN: IE00B0M63391 - Ticker: IQQK

?? Drei Key Takeaways im ETF Vergleich

1. Technisch klar bullische Struktur Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart notiert der ETF oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt, mit möglichen Kurszielen im Bereich von 95-100 EUR sowie 119-122 EUR.

2. Hohe Dynamik bei gleichzeitig erhöhtem Risiko Die Performance der vergangenen Monate ist überdurchschnittlich stark, gleichzeitig weist der ETF eine hohe Volatilität und deutliche historische Drawdowns auf. Das Investment ist damit chancenreich, aber schwankungsintensiv.

3. Geeignet als gezielte Depotbeimischung Der Fokus auf Südkorea sowie das bestehende Währungsrisiko (USD) machen den ETF zu einer spezialisierten Anlage. Ein Engagement bietet sich eher untergewichtet und bevorzugt nach Rücksetzern an technische Unterstützungen an.

ETF Analyse der Woche: iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose

Beschreibung des ETF

Der iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) bildet den MSCI Korea 20/35 Index physisch ab. Der Index gewährt Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Südkorea.

Besonderheit der 20/35-Regel:

Maximales Gewicht eines Unternehmens: 35 %

Gewicht aller weiteren Unternehmen: maximal 20 %

Damit wird eine übermäßige Konzentration einzelner Schwergewichte begrenzt.

iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose - Chartanalyse Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis Oktober 2022 setzte der Anteilsschein deutlich zurück, bevor er in eine ausgeprägte Seitwärtsphase überging. Diese Konsolidierungszone wurde im März des vergangenen Jahres nach oben aufgelöst.

Im Wochenchart zeigt sich:

Deutlicher Wertzuwachs innerhalb der vergangenen 12 Monate

Dynamik seit Jahresanfang nochmals deutlich gestiegen

Überwinden der SMA200 im Juni 2025 (aktuell 42,12 EUR) als technisches Kaufsignal

Längere Konsolidierung im letzten Quartal ohne Test der SMA20 (aktuell 62,31 EUR)...

