Stuttgart/Bonn (ots) -Johannes Winkel (CDU) fordert Bundeskanzler Friedrich Merz auf, Sozialreformen in diesem Jahr zur Chefsache zu machen. Der Vorsitzende der Jungen Union sagte auf dem Parteitag der Union im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir stehen ja jetzt in diesem Jahr als CDU vor einer ganz einfachen Weggabelung: Entweder wir bekommen in diesem Jahr Sozialreformen hin oder wir müssen im nächsten Jahr die Schuldenbremse auflösen, mit den Grünen, mit der Linken, mit Heidi Reichinnek. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung." Deswegen müsse es in diesem Jahr Reformen geben. "Und das muss der Kanzler am Ende des Tages auch durchsetzen, das muss er zur Chefsache machen."Bei der Rentenpolitik etwa wünscht sich Johannes Winkel von seiner Partei mehr Mut. Zwar gehe es noch nicht um die Rente mit 70. Aber "Frühverrentungsprogramme, die staatlich subventioniert werden mit viel Steuergeld", müssten beendet werden. Vor einer Erhöhung der Lebensarbeitszeit gebe es "viele Schritte, die sozialverträglich sind, die man vorher gehen kann und wir brauchen nur den Mut als CDU, das auch mal umzusetzen. Und den Mut vermisse ich manchmal. Und den Mut zu einer inhaltlichen Debatte, zu einer kontroversen Debatte, wo man hier auch mal miteinander diskutiert und sagt: Nein, ich sehe es anders als du. Und mit guten Argumenten eben auch überzeugt, auch sichtbar miteinander ringt."