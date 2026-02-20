Bis Ende Januar 2026 schien der Silberpreis nur noch eine Richtung zu kennen: Ab nach oben! Darauf folgte das böse Erwachen. Wie geht's nun weiter? Nach dem Rekordhoch von 121,67 US-Dollar am 29. Januar kam es am Folgetag zum abrupten Kurssturz. Am Ende stand ein Schlusskurs von nur noch 85,18 US-Dollar. Seither schwächelt Silber tendenziell weiter und dümpelt nun um die 80 Dollar-Marke. War's das jetzt? Oder geht es bald wieder nach oben? Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE