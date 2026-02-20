© Foto: picture alliance / Zoonar | Alexander LimbachBitcoin ringt um Stabilität, doch Experten sehen die Talsohle weit entfernt. Erst im Bereich um 35.000 US-Dollar könnte die echte Kapitulation beginnen.Bitcoin steckt seit Anfang Februar in einer engen Spanne fest und pendelt seit rund zehn Tagen im Bereich zwischen 60.000 und 68.000 US-Dollar. Die Kryptowährung hat es bislang nicht geschafft, die Marke von 70.000 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, während makroökonomische Unsicherheiten, die Zinspolitik der Federal Reserve und geopolitische Spannungen den Kurs belasten. Seit dem Allzeithoch vom 6. Oktober ist Bitcoin um fast 50 Prozent gefallen, auch das große Liquidationsereignis vom 10. Oktober wirkt nach. Parallel ziehen sich Anleger …Den vollständigen Artikel lesen
