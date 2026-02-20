Manager greifen in den ersten sechs Wochen des Jahres seltener zu als zuvor. Dabei zeichnet sich aber ein neues Muster ab: Ein bisher wenig beachteter Sektor rückt in den Fokus - und das ausgerechnet in einer Phase nachlassenden Momentums. Seit Monaten zeigt der Insiderhandel in Deutschland ein klares Muster. Vorstände aus klassischen Industrie- und zyklischen Branchen kaufen regelmäßig eigene Aktien. Auffällig ist aber: Sie greifen nicht nur in Schwächephasen zu. Häufig geschieht das auch dann, wenn der Relative-Stärke-Index nach Levy (RSL) bereits ein hohes Momentum signalisiert. Ein Blick auf das aktuelle Momentum-Ranking aller Werte des DAX, MDAX und SDAX bestätigt diesen Befund. Werte wie Klöckner oder Bayer, die die Rangliste aktuell anführen, tauchen in der Insiderstatistik der vergangenen Monate zwar nicht auf. Doch Salzgitter und Schaeffler - aktuell ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...