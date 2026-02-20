Die Ingolstädter haben den neuen RS5 als Top-Modell der A5-Baureihe vorgestellt. Anders als zuvor ist der RS5 kein Coupé mehr, sondern als Limousine oder Kombi erhältlich. Und auch unter der Haube gibt es eine Neuerung: einen 470 kW starken PHEV-Antrieb. Der A5 ist bekanntlich die einzige Baureihe, die gemäß der zwischenzeitig gültigen Nomenklatur bei Audi den Namen gewechselt hat. Die Vorgabe, dass nur noch Elektroautos gerade Kennziffern erhalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net