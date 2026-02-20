NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Die Entscheidung des Obersten Gerichts zu den US-Zöllen belastete die Kurse geringfügig. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,09 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass er seine Befugnisse überschritten hat, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Verfassungswidrig sei der Bezug auf ein Notstandsgesetz. Betroffen war der Zollentscheidung war auch die EU. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit.

Damit kehrt die Unsicherheit zurück, wie es mit den Zöllen weitergeht. "Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass die Zölle nun wegfallen. Im Gegenteil: Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern", kommentierte Sandra Ebner, Volkswirtin bei Union Investment. "Denn US-Präsident Donald Trump verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hochzuhalten." Möglich sei die Einführung von temporären Zöllen. Die Kursausschläge hielten sich daher in Grenzen.

Enttäuschend ausgefallene Zahlen zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten bewegte den Anleihemarkt kaum. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2025 stärker als erwartet abgeschwächt. Die vorübergehende teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) belastete das Wirtschaftswachstum. "Die Fed dürfte sich durch die unerwartet schwache Wachstumszahl im vierten Quartal wohl nicht zu rascherem Handeln drängen lassen", erwartet Christoph Balz, Volkswirt bei der Commerzbank. "Wir gehen aber weiter davon aus, dass die Fed erst gegen Mitte des Jahres die Zinsen senkt, wenn der neue Notenbank-Chef ins Amt kommt."/jsl/he