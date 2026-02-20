© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesBuy the dip: Die Investmentfirma des US-Milliardärs Bill Ackman hat gerade mehr als 2,67 Millionen Aktien einer einzigen Aktie der Magnificent Seven erworben.Aus dem jüngsten 13-F-Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) geht hervor, dass Pershing Square Capital Management im vierten Quartal 2025 Aktien von Meta Platforms im Wert von 1,76 Milliarden US-Dollar erworben hat. Die Meta-Aktie, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, notiert bei rund 643 US-Dollar, was einem Rückgang von mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unterdessen veräußerte Ackmans Firma im vierten Quartal 2025 ihre gesamte Beteiligung an Chipotle Mexican Grill, nachdem sie im dritten …Den vollständigen Artikel lesen
