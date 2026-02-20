Anzeige
Mehr »
Samstag, 21.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
20.02.2026 18:33 Uhr
483 Leser
Artikel bewerten:
(2)

XETRA-SCHLUSS/US-Urteil zu Trump-Zöllen schiebt DAX an

DJ XETRA-SCHLUSS/US-Urteil zu Trump-Zöllen schiebt DAX an

DOW JONES--Der deutsche Aktienmärkte hat am Freitag freundlich geschlossen. Der entscheidende Schub kam am Nachmittag aus den USA. Die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind zu einem Großteil illegal, wie der Oberste US-Gerichtshof urteilte. Zuvor hatten Sorgen vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran den DAX noch im Zaum gehalten - gerade vor dem Wochenende. Der DAX kletterte um 0,9 Prozent auf 25.261 Punkte.

Trotz des Freudensprungs war von Euphorie nach dem Zollurteil wenig zu sehen. Ökonomin Sandra Ebner von Union Investment glaubt nicht, dass US-Einfuhrzölle nach dem Urteil vom Tisch sind. "Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern. Denn US-Präsident Donald Trump verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hoch zu halten", kommentierte sie.

Positive Schlagzeilen lieferten derweil auch Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Wirtschaft verzeichnete im Februar das stärkste Wachstum seit drei Monaten. Auf Länderebene verzeichnete Deutschland das stärkste Wachstum seit vier Monaten.

Mit der Hoffnung auf zollfreie Exporte in die USA standen Adidas mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent mit an der DAX-Spitze. Die Aktie hatte auf die Einführung der Zölle besonders negativ reagiert, weil sie insbesondere Länder in Südostasien besonders hart trafen, in denen Adidas produziert. Im MDAX gewannen Puma 1,4 Prozent.

Siemens zogen um 1,9 Prozent an und machten weiter Boden gut, nachdem das Papier nach starken Quartalszahlen zuletzt unter Druck geraten war wegen Sorgen um negative Wirkungen von KI-Anwendungen auf das Geschäft mit Industriesoftware.

Bayer waren mit minus 4,2 Prozent das DAX-Schlusslicht. Hier wurde weiter schnelle Einigungsfantasie auf den milliardenschweren Vergleich zum Unkrautvernichter Glyphosat in den USA ausgepreist. Die Ratingagentur Fitch senkte den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" - bestätigte aber die Bonitätsnote "BBB". Die Änderung des Ausblicks spiegele die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar wider, erläuterten die Bonitätswächter.

Im MDAX stabnden Thyssenkrupp mit einem Plus von gut 5 Prozent an der Spitze. Der Ergebnisausblick des Industriekonzerns profitiere vom politischen Rückenwind und der sich verbessernden Umsetzung des Konzerns, hießes von Jefferies. Die Analysten stuften die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. 

=== 
INDEX        zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX        25.260,69 +0,9%   +2,3% 
DAX-Future    25.316,00 +1,0%   +1,3% 
XDAX       25.273,15 +1,0%   +1,9% 
MDAX       31.823,39 +1,1%   +2,8% 
TecDAX       3.721,50 +0,6%   +2,1% 
SDAX       18.023,92 +0,2%   +4,7% 
zuletzt         +/- Ticks 
Bund-Future   129,33   +3 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index     Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX         31     9   0 4.526,9  61,9    3.988,5      57,8 
MDAX        32     17   1  668,5  25,9     623,4      26,3 
TecDAX       17     13   0 1.004,6  18,6     969,7      19,3 
SDAX        38     30   2  138,1   7,7     118,4      6,8 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.