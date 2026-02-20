EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Dividenden
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
München, 20.02.2026 - Der Vorstand der innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Mit dem Dividendenvorschlag unterstreicht innoscripta SE in der Erwartung eines kontinuierlich wachsenden margenstarken Kerngeschäfts ihren Anspruch, Aktionärinnen und Aktionäre kontinuierlich und verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
Der Dividendenvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
Ende der Insiderinformation
20.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2279508
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2279508 20.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group