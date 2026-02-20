Die US-Börsen finden im frühen Handel am Freitag keine einheitliche Richtung. Der Leitindex Dow Jones Industrial verliert 0,3 Prozent auf 49.243,25 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legt hingegen 0,1 Prozent zu auf 6.869,40 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 gewinnt 0,3 Prozent auf 24.864,62 Punkte.Stärkste Werte im Dow Jones sind derzeit Amazon (plus 1,3 Prozent), Procter & Gamble (plus 1,0 Prozent), Salesforce (plus 0,9 Prozent), Apple (plus 0,7 Prozent) und Coca-Cola (plus 0,7 Prozent). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär