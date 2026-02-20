© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpaLaut Wells Fargo prallen im März rund 150 Milliarden US-Dollar frische Liquidität auf den US-Markt. Die Bank erwartet ein volles YOLO-Revival und eine Welle spekulativer Käufe.Laut einer neuen Analyse von Wells Fargo könnte der US-Aktienmarkt in den kommenden Wochen eine massive Liquiditätsspritze erleben. Hintergrund ist die US-Steuersaison: Bis Ende März dürften rund 150 Milliarden US-Dollar aus Rückerstattungen freigesetzt werden - Geld, das historisch häufig direkt in Aktien fließt. Analyst Ohsung Kwon spricht von einer "Rückkehr von YOLO", weil gerade jüngere Anleger erfahrungsgemäß aggressiv investieren, sobald zusätzliche Mittel verfügbar werden. In allen vergleichbaren Fällen der …Den vollständigen Artikel lesen
