Einige Highlights der Finanzergebnisse im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2025:

Verbleibende Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations (RPOs)) von 652,9 Millionen US-Dollar, 11,1 höher als im Vorjahr

Bereinigte Fakturierungen im Gesamtjahr 2025 4,2 höher als im Vorjahr

Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz (Annualized Recurring Revenue, ARR) 3,1 höher als im Vorjahr

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von End-to-End-Support-, Managed-Services- sowie agentischen KI-ERP-Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 sowie das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt.

"Unsere Ergebnisse des vierten Quartals spiegeln eine solide Strategieumsetzung und ein sich kontinuierlich beschleunigendes Umsatzwachstum wider, bereinigt um das Zurückfahren des Supports und der Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte. Wir haben das Kernstück unserer Abonnement-Abrechnungen für Rimini Support ausgebaut und unsere agentischen KI-ERP-Lösungen der nächsten Generation auf den Markt gebracht, die sich einfach und schnell auf Basis einer vorhandenen ERP-Software einsetzen lassen, ohne dass dies mit den Kosten oder Risiken von unnötigen ERP-Software-Upgrades, Migrationen oder Replatforming verbunden ist", sagte Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. "ERP-Software erreicht technisch ihren Höhepunkt, und wir werden neue ERP-Funktionalitäten liefern und bei höherer Agilität und Geschwindigkeit bis zur Marktreife eine schnellere, bessere und kostengünstigere Ausführung von ERP-Prozessen erzielen, indem wir die agentischen KI-ERP-Lösungen von Rimini Street nutzen. In der Zwischenzeit werden wir vorhandene ERP-Software und -Releases beibehalten, die noch viele Jahre lang bei erheblichen Einsparungen einen Mehrwert bieten."

"Unsere Ergebnisse des vierten Quartals haben die Spanne übertroffen, die wir auf unserem Investorentag kommuniziert haben, und machen die anhaltend positive Dynamik zu Beginn des Jahres 2026 deutlich", sagte Michael Perica, CFO von Rimini Street. "Wir haben in die Entwicklung und Vermarktung neuer KI-basierter Lösungen investiert, unsere globalen Geschäftsaktivitäten gestrafft, neue RPO-Rekorde sowohl im dritten als auch im vierten Quartal bei höherem jährlichem Wachstum und sequentiellem Wachstum erreicht, unsere Nettoliquidität im Jahresvergleich erhöht und das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden Bilanz und einer starken Liquiditätslage abgeschlossen. Zu den Kapitalallokationsmaßnahmen während des Jahres gehörten Aktienrückkäufe und die vollständige Rückzahlung der revolvierenden Kreditlinie."

Ausgewählte Finanzergebnisse des vierten Quartals 2025

Im vierten Quartal 2025 betrug der Umsatz 109,8 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 3,9 gegenüber den 114,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sank der Umsatz um 0,4 %.

Der Umsatz in den USA lag im vierten Quartal 2025 bei 47,5 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 10,6 im Vergleich zu 53,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sank der Umsatz in den USA um 4,3 %.

Der Umsatz auf internationaler Ebene betrug im vierten Quartal 2025 62,3 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 2,0 gegenüber den 61,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle stieg der Umsatz auf internationaler Ebene um 2,6 %.

Die Abonnementeinnahmen beliefen sich auf 104,9 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 95,6 der Gesamteinnahmen im vierten Quartal 2025, verglichen mit Abonnementeinnahmen in Höhe von 109,1 Millionen US-Dollar, die 95,5 der Gesamteinnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres ausmachten; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die Abonnementeinnahmen auf 101,0 Millionen US-Dollar oder 95,5 der Gesamteinnahmen im vierten Quartal 2025, verglichen mit 101,4 Millionen US-Dollar oder 95,5 der Gesamteinnahmen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz betrug im vierten Quartal 2025 411,4 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 0,8 %, verglichen mit 414,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle belief sich der annualisierte wiederkehrende Umsatz auf 395,8 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg von 3,1 entspricht, verglichen mit 384,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Anzahl der aktiven Kunden betrug zum 31. Dezember 2025 3.102. Dies entspricht einem Anstieg von 0,7 gegenüber 3.081 aktiven Kunden zum 31. Dezember 2024.

Die Umsatzbindungsrate betrug 88 und 88 für die letzten 12 Monate, endend am 31. Dezember 2025 bzw. 2024.

Die Fakturierungen betrugen 171,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025, was einem Rückgang von 0,4 entspricht, verglichen mit 172,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die bereinigten Fakturierungen, in denen die Fakturierungen im Zusammenhang mit den Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle nicht enthalten sind, beliefen sich auf 167,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg von 0,7 entspricht, verglichen mit 166,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPOs) beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf einen Rekordwert von 652,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11,1 entspricht, verglichen mit 587,9 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2024; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die bereinigten RPOs zum 31. Dezember 2025 auf 632,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 11,7 entspricht, verglichen mit 565,9 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2024.

Die Bruttomarge lag im vierten Quartal 2025 bei 60,4 im Vergleich zu 63,7 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis betrug im vierten Quartal 2025 5,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Betriebsergebnis von 14,9 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2025 bei 10,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 19,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nettogewinn lag im vierten Quartal 2025 bei 0,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 6,7 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn lag im vierten Quartal 2025 bei 6,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2025 betrug 11,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 20,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Sowohl der unverwässerte als auch der verwässerte Gewinn pro Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, belief sich im vierten Quartal 2025 auf 0,01 US-Dollar, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Gewinn pro Aktie von 0,07 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf 120,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 88,8 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2024.

Erfolgter Rückkauf von ca. 1,0 Millionen Stammaktien für ca. 3,8 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 3,92 US-Dollar pro Aktie während des vierten Quartals 2025.

Ausgewählte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025

Der Umsatz betrug 421,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2025, was einem Rückgang von 1,7 gegenüber den 428,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 entspricht; bereinigt um die Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle stieg der Umsatz um 1,0 %.

Die Fakturierungen betrugen 2025 427,9 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 1,2 entspricht, verglichen mit 423,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die bereinigten Fakturierungen, in denen die Fakturierungen im Zusammenhang mit den Support-Services für PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle nicht enthalten sind, beliefen sich 2025 auf 414,2 Millionen US-Dollarr, was einer Steigerung von 4,2 entspricht, verglichen mit 397,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Bruttomarge betrug 60,4 für 2025, verglichen mit 60,9 für 2024.

Der Betriebsgewinn für 2025 betrug 59,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Betriebsverlust von 32,1 Millionen US-Dollar für 2024.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis lag 2025 bei 44,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 47,7 Millionen US-Dollar für 2024.

Der Nettogewinn belief sich 2025 auf 37,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 36,3 Millionen US-Dollar für 2024.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn lag 2025 bei 21,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 43,6 Millionen US-Dollar für 2024.

Das bereinigte EBITDA belief sich 2025 auf 49,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 53,1 Millionen US-Dollar für 2024.

Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 2025 0,40 bzw. 0,39 US-Dollar, verglichen mit einem unverwässerten bzw. verwässerten Nettogewinn je Aktie von (0,40) bzw. (0,40) für 2025.

Erfolgter Rückkauf von ca. 1,9 Millionen Stammaktien für ca. 7,6 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 4,07 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2025.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des vierten Quartals 2025

Es wurden Neu- und Bestandskunden bekannt gegeben, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter: Ypê, ein führendes brasilianisches Konsumgüterunternehmen und ein Kunde von Rimini Street für SAP S/4HANA-Support, beschleunigt seine Initiativen für agentische KI durch die Übernahme der Plattform Agentic UX von Rimini Street. Tidewater, der weltweit größte Betreiber von Offshore-Service-Schiffen, erweiterte seine Partnerschaft mit Rimini Street durch Hinzufügen von Rimini Connect und Rimini Consult, um kritischen Herausforderungen bei der Interoperabilität zu begegnen. Silicon Labs, ein führender in den USA ansässiger Anbieter von Halbleiterlösungen, Software und IoT-Technologien, erweiterte seine Partnerschaft mit Rimini Street durch eine neue Fünfjahresvereinbarung. Die Verpflichtung beinhaltet Support für seine SAP ECC 6.0-Umgebung und die Nutzung von Rimini Consult-Services, um Modernisierungsinitiativen voranzutreiben, darunter agentische KI-gestützte Lösungen für die ERP-Innovation. SP Electricity North West beseitigte wiederkehrende SAP-Probleme, senkte seine Instandhaltungskosten um 50 und verstärkte seine Servicedesk-Effizienz um 10 nach dem Implementieren der Lösung von Rimini Street für ERP-Support und einmaliges Anmelden.

Enthüllung der bahnbrechenden Vision "Agentische KI-ERP" in einem neuen Whitepaper, in dem herkömmliche ERP-Software für obsolet erklärt und eine KI-gestützte Architektur der nächsten Generation vorgestellt wurde, die schnellere, agilere und kostengünstigere Innovationen bringt-eingesetzt auf bestehenden ERP-Systemen ohne erforderliche Upgrades.

Markteinführung von 20 neuen Rimini Agentic UX-Lösungen, Powered by ServiceNow, die für eine schnelle, KI-gestützte ERP-Prozessautomation sorgen, die Produktivität steigern, Kosten senken und innerhalb von Tagen oder Wochen implementiert werden können-ohne dass ERP-Upgrades, Migrationen oder Replatforming erforderlich sind.

Ankündigung, dass Tausende von Organisationen jetzt auf den Rimini Smart Path -eine aus den drei Schritten Support, Optimieren und Innovieren bestehende Methodik-setzen, um das Budget zu entlasten, operative Belastungen zu reduzieren und KI-gestützte Innovationen zu beschleunigen, ohne kostenintensive ERP-Upgrades oder Migrationen in Kauf nehmen zu müssen.

Erhalt von mehreren Branchenauszeichnungen, mit denen die KI-Innovationen, die technische Kompetenz und die Client-First-Kultur des Unternehmens gewürdigt werden, darunter die Tech Ascension Award for AI-Powered Enterprises (Agent) Solution of the Year , der Top Tech of the Year Award in Las Vegas, mit dem CEO Seth Ravin geehrt wird , der Silver Globee Award for Customer Service Team of the Year und die Anerkennung für den Kunden Gauri Kapur von Hitachi Vantara, Gewinner des Women Leading IT Award 2025.

, der in Las Vegas, , der und die Anerkennung für den Kunden 2025. Bekanntgabe einer neuen globalen Umfrage unter fast 4.300 C-Suite-Leadern, die einen zunehmenden Druck zur Lieferung KI-gestützter Innovationen, zu einem besseren ROI und zu größerer geschäftlicher Resilienz offenbarte, während sich die Führungskräfte mit steigenden Kosten, zunehmenden Risiken, anhaltenden Engpässen bei der Einwerbung von IT-Talenten und Frustration über ERP-Strategien, die von Lieferanten vorgegeben werden, auseinandersetzen müssen.

Bekanntgabe einer neuen globalen Umfrage, die zu dem Schluss kommt, dass Kunden von Oracle-Datenbanken ihre Strategien verlagern, was auf hohe Kosten, Support-Herausforderungen und einen wachsenden Bedarf an fortschrittlichen KI/ML-Funktionalitäten zurückzuführen ist, wobei sich viele der Unterstützung durch Dritte zuwenden, um Gebühren zu reduzieren, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und Ressourcen für Innovationen freizusetzen.

Bekanntgabe einer globalen Studie unter 455 SAP-Kunden, die eine deutliche Verschiebung zu zusammensetzbaren Multi-Vendor-ERP-Systemen offenbart, wobei die Anwenderorganisationen Unterstützung durch Dritte in Anspruch nehmen und eine überdurchschnittliche Performance von 83 der Zeit gegenüber 27 mit herkömmlichen SAP-basierten Konzepten erreichen.

Veranstaung eines Investorentages am 3. Dezember 2025 mit Videos und Präsentationen, die gepostet wurden und für ein Jahr auf der Investor-Relations-Webseite von Rimini Street eingesehen werden können.

Lösung von mehr als 7.100 Support-Fällen und Lieferung von über 10.800 steuerlichen, juristischen und regulatorischen Updates in 32 Ländern, wobei eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsnote von über 4,9 von 5,0 erreicht wurde (5,0 exzellent).

Geschäftsaussichten

Das Unternehmen hat für das erste Quartal 2026 eine Umsatzerwartung im Bereich von 101,5 bis 103,5 Millionen US-Dollar und bekräftigt seine auf dem Investorentag kommunizierte Erwartung für das Gesamtjahr 2026 eines Umsatzwachstums im Bereich von 4 bis 6 sowie bereinigter EBITDA-Margen im Bereich von 12,5 bis 15,5 %.

Informationen zu Webcast und Konferenzschaltung

Rimini Street wird eine Konferenzschaltung und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 zu besprechen sowie einen Ausblick auf das Jahr 2026 zu geben. Die Veranstaltung findet am 19. Februar 2026 um 5:00 p.m. Eastern Time/2:00 p.m. Pacific Time statt. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Link zu den IR-Veranstaltungen von Rimini Street und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein Per Einwahl zugeschaltete Teilnehmer erreichen die Konferenzschaltung unter der Nummer 1-800-836-8184. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfangreichen Regelwerk aus Bilanzierungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (U.S. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erforderlichen Angaben und stellen keine Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und keinesfalls als Ersatz oder höherwertig gegenüber den gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden.

Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen und unten beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und die Art ihrer Berechnung finden Sie ebenfalls unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern begleitet wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "können","dürften", "Ausblick", "Plan", "möglich", "Ziel", "Potenzial", "vorhersagen", "projizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen" "versuchen", "sollten", "werden", "würden" oder ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion sowie anderer Wachstumsinitiativen und unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsführung. Sie stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch handelt es sich bei diesen Aussagen um historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder zu halten und/oder zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen an bestehende Kunden zu verkaufen; unsere Fähigkeit, eine angemessene Umsatzwachstumsrate zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Umsatzkosten einschließlich Veränderungen von Kosten im Zusammenhang mit unseren Bemühungen um Wachstum und die Ergebnisse etwaiger Bemühungen um ein Kostenmanagement zur Anpassung an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unserer Angebote; die Auswirkungen von intensiverem Wettbewerb in unserer Branche und unsere Fähigkeit, effektiv in den Wettbewerb zu treten;unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich von den Vorteilen unseres Supports und unserer Managed Services für die Unternehmensressourcenplanungs-Software (ERP-Software) zu überzeugen und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, aus denen unser Lösungsportfolio "Rimini Smart Path" besteht, unter anderem unsere agentischen KI-ERP-Lösungen; unsere Absichten im Hinblick auf unser Preismodell und die Erwartungen für Einsparungen bei Kunden im Verhältnis zum Einsatz von anderen Anbietern; die weitere Entwicklung der Landschaft für ERP-Softwaremanagement und -support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert werden; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für Software-Support und Managed Services, die von Lieferanten bereitgestellt werden; die Auswirkungen der Bemühungen von Unternehmenssoftware-Lieferanten, Upgrades oder Migrationen zu cloudbasierten Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere betrieblichen Aktivitäten schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden oder unsere Kosten als Reaktion auf eine sich verändernde Nachfrage der Kunden angemessen zu verringern; Risiken, die sich aus der Einbeziehung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder unseren externen Anbietern oder Dienstanbietern eingesetzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu erhalten, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, die darin enthaltenen Bedingungen einzuhalten; unsere Strategie, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte zurückzufahren und die Auswirkungen auf den Umsatz in künftigen Zeiträumen sowie die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen anfallenden Kosten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, darunter technisches sowie Vertriebs- und Marketingpersonal, anzuwerben und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebsressourcen auszuweiten; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungsabfälle unserer Dienstleistungen und die Auswirkungen derartiger Unterbrechungen oder Leistungprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb zu vermeiden; unsere Fähigkeit, Bedrohungen der Cybersicherheit abzuwehren und Vorschriften für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Innovationslösungen, Partnerschaften und Allianzprogramme und unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; die Auswirkungen von makroökonomischen Trends einschießlich Inflation und Wechselkursänderungen sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit zum Generieren von wesentlichem Kapital durch unsere Geschäftstätigkeit oder zum Einwerben von zusätzlichem Kapital, das für die Finanzierung und Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit und zum Investieren in neue Dienstleistungen und Produkte nötig ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die zugehörigen Investitionen wirksam abzusichern und zu verwalten; Risiken im Zusammenhang mit den Kundenbindungsraten einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit zum Schutz unseres geistigen Eigentums; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von eingenommenen Steuerpositionen; Zollkosten einschließlich derer, die von der Regierung der Vereinigten Staaten erhoben werden, und mögliche Vergeltungsmaßnahmen betroffener Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (Environmental, Social and Governance, ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Tatsache, dass unser Unternehmen durch die Berichterstattung über derartige Aspekte zusätzlichen Kosten oder Risiken ausgesetzt ist; unsere laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und betriebliche Auflagen für unser Unternehmen und damit verbundene Zinsrisiken; die Frage, ob unsere Barmittel und Barmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten von katastrophalen Ereignissen, die unser Geschäft oder das unserer Kunden und Interessenten beeinträchtigen können; künftige Übernahmen von komplementären Unternehmen oder Investitionen in diese und in Produkte, Zeichnungen oder Technologien; sowie die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 19. Februar 2026 eingereicht wurde, aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Ferner geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Obgleich Rimini Street sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen entschließen kann, lehnt Rimini Street ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte, verkürzte Konzernbilanzen (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie) AKTIVA 31. Dezember

2025 31. Dezember 2024 Umlaufvermögen: Barmittel und Barmitteläquivalente 119.974 88.792 Eingeschränkt verfügbare Barmittel, aktuell 341 430 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung von 1.443 bzw. 653 136.866 130.784 Zurückgestellte Vertragskosten, kurzfristig 17.734 17.076 Vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstiges 25.447 19.194 Umlaufvermögen gesamt 300.362 256.276 Langfristige Vermögenswerte: Eingeschränkt verfügbare Barmittel, langfristig 785 Sachanlagen und Ausrüstung, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisationen in Höhe von 23.822 bzw. 21.305 10.239 9.891 Nutzbare Vermögenswerte aus operativem Leasing 21.371 7.161 Zurückgestellte Vertragskosten, langfristig 24.436 22.084 Einlagen und Sonstigesr 8.379 5.068 Latente Einkommenssteuern, netto 57.540 68.583 Vermögenswerte gesamt 423.112 369.063 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND NEGATIVES EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten 4.031 3.093 Verbindlichkeiten 5.752 5.275 Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen und Provisionen 39.609 33.586 Sonstige Rückstellungen 24.307 20.688 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristig 4.984 3.967 Aufgeschobene Einnahmen, kurzfristig 268.717 257.983 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 347.400 324.592 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 63.156 82.187 Aufgeschobene Einnahmen, langfristig 18.824 23.214 Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, langfristig 18.843 7.064 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.918 1.451 Verbindlichkeiten gesamt 450.141 438.508 Eigenkapitaldefizit: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausgenommen 180 Aktien der Serie A der Vorzugsaktien); es wurden keine weiteren Serien festgelegt Stammaktien, Nennwert 0,0001 $. 1.000.000 Aktien genehmigt; 91.603 bzw. 91.120 Aktien ausgegeben und im Umlauf 9 9 Zusätzliches eingezahltes Kapital 181.075 177.533 Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (5.613 (7.389 Bilanzverlust (201.384 (238.482 Eigene Aktien, nach Aufwand, 137 bzw. 137 Aktien (1.116 (1.116 Gesamtdefizit der Aktionäre (27.029 (69.445 Gesamtverbindlichkeiten und Defizit der Aktionäre 423.112 369.063

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie) Drei Monate zum Jahresende zum 31. Dezember 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 Umsatz 109.790 114.213 421.536 428.753 Umsatzkosten 43.514 41.501 166.935 167.731 Bruttogewinn 66.276 72.712 254.601 261.022 Betriebskosten: Vertrieb und Marketing 41.355 37.437 151.569 149.736 Allgemeines und Verwaltung 17.380 18.624 69.997 73.084 Umstrukturierungskosten 2.555 1.098 4.491 5.737 Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen: Prozesskosten (36.196 58.512 Honorare und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten 21 675 4.831 6.081 Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 21 675 (31.365 64.593 Betriebsausgaben gesamt 61.311 57.834 194.692 293.150 Betriebsergebnis (Betriebsverlust) 4.965 14.878 59.909 (32.128 Außerbetriebliche Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwendungen (1.401 (1.904 (6.151 (6.305 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto 187 (24 1.873 1.790 Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern 3.751 12.950 55.631 (36.643 Einkommensteuervorteil (-aufwand) (3.027 (6.291 (18.533 371 Nettogewinn (-verlust) 724 6.659 37.098 (36.272 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust): Unverwässert 0,01 0,07 0,40 (0,40 Verwässert 0,01 0,07 0,39 (0,40 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 91.395 90.979 91.736 90.503 Verwässert 94.641 91.493 94.490 90.503

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (in Tausend) Drei Monate zum Jahresende zum 31. Dezember 31. Dezember 2025 2024 2025 2024 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis (Betriebsverlust) 4.965 14.878 59.909 (32.128 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 21 675 (31.365 64.593 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.711 2.408 11.071 9.545 Umstrukturierungskosten 2.555 1.098 4.491 5.737 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 10.252 19.059 44.106 47.747 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Nettogewinn (-verlust) 724 6.659 37.098 (36.272 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 21 675 (31.365 64.593 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.711 2.408 11.071 9.545 Umstrukturierungskosten 2.555 1.098 4.491 5.737 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 6.011 10.840 21.295 43.603 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Nettogewinn (-verlust) 724 6.659 37.098 (36.272 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 1.401 1.904 6.151 6.305 Ertragsteuern 3.027 6.291 18.533 (371 Aufwand für Abschreibungen und Amortisation 1.022 947 3.861 3.596 EBITDA 6.174 15.801 65.643 (26.742 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto 21 675 (31.365 64.593 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 2.711 2.408 11.071 9.545 Umstrukturierungskosten 2.555 1.098 4.491 5.737 Bereinigtes EBITDA 11.461 19.982 49.840 53.133 Kalkulierte Rechnungen: Umsatz 109.790 114.213 421.536 428.753 Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zum Ende des Zeitraums 287.541 281.197 287.541 281.197 Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zu Beginn des Zeitraums 225.999 223.314 281.197 286.974 Veränderung der zurückgestellten Einnahmen 61.542 57.883 6.344 (5.777 Kalkulierte Rechnungen 171.332 172.096 427.880 422.976 Abzüglich kalkulierte PeopleSoft-Rechnungen (4.039 (5.918 (13.728 (25.619 Bereinigte kalkulierte Rechnungen 167.293 166.178 414.152 397.357

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (in Tausend Drei Monate zum 31. Dezember 2025 2024 Annualisierter wiederkehrender Umsatz 411.435 414.764 Abzüglich annualisierter wiederkehrender PeopleSoft-Umsatz 15.630 30.720 Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz 395.805 384.044 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024 Verbleibende Leistungsverpflichtungen 652.947 587.941 Abzüglich verbleibende PeopleSoft-Leistungsverpflichtungen 20.700 22.089 Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen 632.247 565.852

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Jährliche wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate" beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA, kalkulierte Rechnungen, bereinigte kalkulierte Rechnungen, verbleibende Leistungsverpflichtungen und bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Es gab keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Annualisierter wiederkehrender Umsatz beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz ist der annualisierte wiederkehrende Umsatz, der keinen PeopleSoft-Subskriptionsumsatz beinhaltet, der während eines Geschäftsquartals realisiert wurde, multipliziert mit vier.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis (der Betriebsverlust) bereinigt um: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist der Nettogewinn (-verlust), der um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die mit dem Prozess zusammenhängenden Beilegungs-, Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Umstrukturierungskosten: Hierbei handelt es sich in erster Linie um Abfindungskosten in Verbindung mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA beschreibt den Nettogewinn (-verlust), bereinigt um: Zinsaufwand, Einkommenssteuern und Abschreibungs- und Amortisationsaufwand.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

Fakturierung steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Bereinigte Fakturierung steht für Fakturierungen, bereinigt um die fakturierten Einnahmen aus PeopleSoft-Dienstleistungen.

Verbleibende Leistungsverpflichtungen sind alle künftig nicht kündbaren Umsätze gemäß Vertrag, die noch nicht als Umsätze verbucht sind, und beinhalten Rechnungsabgrenzungsposten sowie nicht in Rechnung gestellte Beträge.

Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen sind die verbleibenden Leistungsverpflichtungen des Unternehmens, in denen die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für PeopleSoft nicht enthalten sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

