© Foto: Evan Vucci - APEric Trump nimmt den Bitcoin-Absturz gelassen. Während die Kryptowährung fast die Hälfte ihres Werts verloren hat, wettert er gegen nervöse Anleger.Eric Trump reagiert gelassen auf den jüngsten Bitcoin-Absturz und bleibt überzeugt, dass Kryptowährungen trotz massiver Verluste eine zentrale Rolle in der Zukunft der Finanzwelt spielen werden. In einem Interview mit Yahoo Finance verweist er darauf, dass Märkte kurzfristig irrational sein können und erinnert an Zeiten, in denen Bitcoin unter 500 US-Dollar notierte. Aktuell liegt die Kryptowährung unter 67.000 US-Dollar, hat fünf Wochen in Folge verloren und seit dem Oktober-Hoch rund die Hälfte ihres Werts eingebüßt. "Wenn Sie nicht das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE