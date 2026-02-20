Kupfer - das neue Silber?

Anzeige / Werbung
Während Silber bereits explodiert ist, entsteht im Schatten der Märkte der nächste große Rohstoff-Schock.
Kupfer läuft auf eine historische Angebotslücke zu, genau in dem Moment,
in dem Elektrifizierung, Energiewende und Künstliche Intelligenz den Bedarf strukturell nach
oben treiben. Einer der relevantesten Rohstoffe wird knapp, während seine Bedeutung für
die neue Weltordnung explodiert und der Markt hat diese Realität bis heute nicht eingepreist.
Silber steckt klar in einem historischen Bullenmarkt. Der Preis ist in kürzester Zeit explodiert
und hat zwischenzeitlich sogar die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar
überschritten. Diese Bewegung war begleitet von extremer Volatilität - ein typisches Zeichen
für einen hochgehebelten Papiermarkt, in dem Preise schneller fallen können, als sich
Fundamentaldaten ändern. Genau deshalb ist die Unterscheidung entscheidend:
Physisches Silber ist kein Papiersilber. Während Futures und Derivate von Liquidationen
und Margin Calls getrieben werden, bleibt der physische Markt strukturell eng. Parabolische
Anstiege zeigen, dass ein Großteil der kurzfristigen Fantasie bereits eingepreist ist.
Für langfristig orientierte Sachwertinvestoren geht es deshalb nicht um die nächste schnelle
Bewegung im Chart, sondern um die Frage, wo der nächste strukturelle Engpass entsteht -
und damit die nächste große Chance?
Kupfer: Unterschätzter Rohstoff der Künstlichen Intelligenz
Die Antwort führt zu einem Metall, das deutlich weniger emotional aufgeladen ist als Gold
oder Silber aber für die moderne Welt ungleich wichtiger: Kupfer.
1Silber profitiert aktuell von mehreren Faktoren gleichzeitig: monetäre Unsicherheit,
Inflationserwartungen, geopolitische Spannungen und eine wachsende industrielle
Nachfrage. Gleichzeitig steigt mit zunehmendem Preisniveau die Wahrscheinlichkeit starker
Rücksetzer, so wie wir Sie bereits Ende Januar eindruckvoll erlebt haben, als Silber
innerhalb eines Tages um satte 35 Prozent einbrach. Historisch betrachtet enden
parabolische Anstiege fast immer in hoher Volatilität.
Interessant ist dabei ein oft übersehener Aspekt: Ab einem Silberpreis von rund 134
US-Dollar beginnt Substitution wirtschaftlich sinnvoll zu werden (siehe nächster Chart).
In industriellen Anwendungen kann Silber dann zunehmend durch günstigere Metalle wie
Aluminium ersetzt werden. Auch das setzt dem Aufwärtspotenzial mittelfristig Grenzen.
Quelle: eigene Darstellung nach
https://x.com/abcampbell/status/2015543236798849070?s=12&t=mWSeF7GPejwqHypTfUx
1zw
Für Anleger bedeutet das: Silber bleibt langfristig interessant - doch der asymmetrische
Chancenraum verschiebt sich. Kupfer hat hingegen keine monetäre Komponente. Kupfer ist
entscheidend für die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts.
Ohne Kupfer funktionieren weder Stromnetze noch Elektromobilität, Rechenzentren,
erneuerbare Energien oder moderne Industrieprozesse. Die Elektrifizierung der Welt ist
ohne Kupfer schlicht unmöglich. Und der Bedarf ist enorm. Ein Blick auf den
Verkehrssektor verdeutlicht die Dimension:
? Ein klassischer Verbrenner enthält rund 22 Kilogramm Kupfer
? Ein Hybridfahrzeug bereits etwa 40 Kilogramm
? Ein reines Elektroauto benötigt im Schnitt über 80 Kilogramm Kupfer
Und dabei ist die gesamte Lade- und Netzinfrastruktur noch nicht berücksichtigt.
Transformatoren, Hochspannungsleitungen, Schnellladestationen und Speicherlösungen
sind extrem kupferintensiv. Während die Nachfrage strukturell steigt, gerät das Angebot
zunehmend unter Druck.
Prognosen gehen davon aus, dass die Welt bis 2040 mit einem Kupferdefizit von rund 10
Millionen Tonnen konfrontiert sein könnte (siehe nächster Chart). Das entspricht etwa
einem Drittel der heutigen Jahresnachfrage. Das zeigt der folgende Chart der Financial
Times.
Quelle:eigene Darstellung nach https://www.ft.com/content/9d69ce4d-648e-44f9-812d-ecb811b751e5
Gleichzeitig wird erwartet, dass die globale Kupfernachfrage von derzeit rund 28 Millionen
Tonnen auf etwa 42 Millionen Tonnen ansteigt. Getrieben wird dieser massive Zuwachs vor
allem durch die fortschreitende Elektrifizierung des Verkehrs, den weltweiten Ausbau der
Stromnetze, die anhaltende Urbanisierung insbesondere in Asien sowie den insgesamt stark
steigenden Energiebedarf. Ein zusätzlicher, zunehmend bedeutender Faktor ist der rasante
Ausbau der Künstlichen Intelligenz, der enorme Mengen an Strom - und damit Kupfer -
erfordert.
Besonders bemerkenswert ist dabei der rasant steigende Kupferbedarf von
KI-Rechenzentren, der bis zum Jahr 2040 um mehr als 120 Prozent zulegen könnte.
Rechenzentren gehören zu den kupferintensivsten Infrastrukturen überhaupt - von der
Hochspannungsanbindung über Kühl- und Verteilungssysteme bis hin zur internen
Verkabelung. Dem steht eine Angebotsseite gegenüber, die kaum in der Lage ist, flexibel zu
reagieren: so wird bis 2040 ein Angebotsdefizit von ca. 14 Millionen Tonnen erwartet.
Quelle: eigene Darstellung nach: https://x.com/thexcapitalist/status/2014719443486527756?s=20
Neue Kupferminen benötigen häufig einen Vorlauf von zehn bis zwanzig Jahren,
Genehmigungsverfahren werden zunehmend komplexer, die Produktionskosten steigen
kontinuierlich und die Erzgehalte sind in den vergangenen Jahrzehnten um rund 40 Prozent
gesunken.
Hinzu kommt, dass die größten produzierenden Kupferminen weltweit im Durchschnitt
bereits über 60 Jahre alt sind. Besonders alarmierend ist zudem, dass in den letzten fünf
Jahren weltweit lediglich vier größere neue Kupfervorkommen entdeckt wurden (siehe
nächster Chart). Ein dramatisches Missverhältnis zur künftig stark steigenden Nachfrage.
Quelle: eigene Darstellung nach https://x.com/ekwufinance/status/2001367378538410153?s=20
Ein oft unterschätzter Zusammenhang ist die direkte Verbindung zwischen Künstlicher
Intelligenz und Kupfer. KI skaliert über Rechenleistung. Rechenleistung skaliert über Strom.
Strom skaliert über Kupfer. Ein einzelner moderner NVIDIA-KI-Servercluster kann heute
bereits Leistungen von über 100 Kilowatt aufnehmen. Jeder zusätzliche Megawatt
Rechenleistung erfordert Kupfer entlang der gesamten Infrastruktur. Von der
Hochspannungsanbindung über Transformatoren und Kabeltrassen bis zur internen
Verteilung. Überall wird viel Kupfer benötigt. Der entscheidende Punkt: Alle großen
Tech-Konzerne skalieren ihre KI-Infrastruktur gleichzeitig. Das macht Kupfer nicht nur
knapp, sondern strategisch.
Top-Investoren sehen Chancen
Dass Kupfer zunehmend in den Fokus großer Kapitalgeber rückt, zeigt sich auch an den
Aussagen prominenter Investoren. Robert Friedland, einer der weltweit erfahrensten
Rohstoffunternehmer, warnt seit Längerem vor einem strukturellen Kupfermangel
historischen Ausmaßes. Er betont, dass der Markt das Ausmaß der kommenden
Angebotslücke massiv unterschätze, insbesondere vor dem Hintergrund von Elektrifizierung
und Künstlicher Intelligenz.
In eine ähnliche Richtung argumentiert Chamath Palihapitiya, einer der bekanntesten
Investoren aus dem Silicon Valley. Auch er sieht Kupfer als strategischen Engpassrohstoff
der kommenden Jahre und verweist darauf, dass technologische Skalierung ohne massive
Investitionen in physische Infrastruktur nicht möglich ist. Wenn sowohl erfahrene
Rohstoffunternehmer als auch technologiegetriebene Investoren unabhängig voneinander
5zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, unterstreicht das die besondere Bedeutung von
Kupfer im kommenden Jahrzehnt.
Kupfer schafft den Ausbruch
Auch technisch zeigt sich ein überzeugendes Bild. Nach einer mehrjährigen
Bodenbildungsphase zwischen 2022 und 2025 hat Kupfer zuletzt wieder deutlich angezogen
und sogar den Ausbruch auf ein neues Hoch geschafft.
Für Anleger stellt sich damit zwangsläufig die Frage nach dem geeigneten
Investmentvehikel. Ein direktes physisches Investment in Kupfer ist für Privatanleger in der
Praxis kaum sinnvoll, da Kupfer überwiegend über Terminmärkte gehandelt wird und dabei
regelmäßig Rollkosten entstehen, die die Rendite langfristig belasten können. Deutlich
effizienter ist daher der Zugang über Kupferminen-Aktien, die nicht nur vom steigenden
Kupferpreis, sondern auch von operativen Hebeleffekten profitieren. Entscheidend ist dabei
die Auswahl qualitativ hochwertiger Produzenten und Entwickler mit soliden Reserven,
wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen und stabilen politischen Rahmenbedingungen. Eine
vertiefte Analyse ausgewählter Kupferminen findet sich unter anderem in meinem
Investmentnewsletter, dem Friedrich Report.
Kupfer steht am Beginn eines strukturellen Megatrends, getragen von Elektrifizierung,
Energiewende und dem rasanten Ausbau Künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig stößt das
Angebot an harte geologische, regulatorische und zeitliche Grenzen, was die
Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Engpasses deutlich erhöht. Für langfristig orientierte
Sachwertinvestoren eröffnet sich damit eine strategische Investmentchance, dessen
Bedeutung vom Markt bislang noch unterschätzt wird.
Über den Autor
Marc Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor (7 SPIEGEL Bestseller in
Folge), ausgewiesener Finanzexperte, gefragter Redner, YouTube-Star, bekannt aus Funk
und TV, Vordenker, Freigeist und Honorarberater. Sein neuester SPIEGEL Bestseller trägt
den Titel "Die größte Revolution aller Zeiten - Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon
profitieren" und beschäftigt sich ausschließlich mit den Themen Bitcoin, Zyklen und
Geldgeschichte. Außerdem ist Marc Friedrich Gründer und Initiator des Investmentbriefs
Friedrich Report, in dem Analysen zu einzelnen Aktien, aber auch zu Rohstoffen und Bitcoin
veröffentlicht werden. Mehr Informationen: www.friedrich-partner.de; www.marc-friedrich.de
und friedrich.report Twitter und Instagram: @marcfriedrich7
