BÖRSE HEUTE: Wall Street steigt trotz neuer Trump-Zölle - Edelmetalle stark (20.02.2026)

Die Börse heute beendet eine zunehmend angespannte Handelswoche. Auslöser der Nervosität war die Entscheidung des US Supreme Court, einen erheblichen Teil der von Donald Trump verhängten Zölle für unzulässig zu erklären.

Doch anstatt für Entspannung zu sorgen, kündigte Trump unmittelbar neue Maßnahmen an: Eine pauschale 10%-Zollabgabe auf US-Handelspartner steht im Raum - zusätzlich zu bestehenden Section-232- und 301-Zöllen.

Trotz dieser politischen Unsicherheit zeigt sich die Börse aktuell überraschend robust, während der US-Dollar unter Druck bleibt.

