Telekom Srbija wird die EXPO 2027 unterstützen und einen eigenen Pavillon zur Präsentation seines Technologie-Ökosystems errichten

Die Telekom Srbija Group hat heute ihre Platinum Sponsorship der EXPO 2027 Belgrad bekannt gegeben und damit einen wichtigen Meilstein in Bezug auf die nachhaltige Führungsrolle des Unternehmens im Bereich digitale Innovation und Infrastruktur in der gesamten Region gesetzt.

Als Platinum Sponsor wird Telekom Srbija eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung des digitalen Grundgerüsts der EXPO 2027 spielen und die Konnektivität sowie die hochmoderne technologische Infrastruktur bereitstellen, die eine der größten jemals in Serbien ausgerichteten internationalen Veranstaltungen unterstützen wird.

Die EXPO 2027 ist ein bedeutender Moment für Belgrad, Serbien und die gesamte Region. Für Telekom Srbija ist die Partnerschaft zugleich eine strategische Verpflichtung und eine einmalige Gelegenheit, die Stärke seines technologischen Ökosystems auf globaler Ebene unter Beweis zu stellen.

Telekom Srbija wird auf der EXPO 2027 auch einen eigenen Pavillon präsentieren, in dem das Unternehmen einen immersiven Raum für die Präsentation seiner Technologien, Innovationsplattformen und zukunftsorientierten Lösungen schaffen wird.

Vladimir Lucic, CEO von Telekom Srbija, erklärte: "Die EXPO 2027 markiert einen bedeutenden Meilenstein für Serbien und für Telekom Srbija. Sie bietet die Möglichkeit, der Welt konkret zu zeigen, wie wir den technologischen Wandel gestalten. Wir sind stolz darauf, als vertrauenswürdiger Partner dieses Projekts die EXPO 2027 durch die Bereitstellung einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur zu unterstützen und die Stärke des innovativen Ökosystems von Telekom Srbija auf internationaler Ebene zu präsentieren."

Über die EXPO 2027

Die EXPO 2027 Belgrad wird eine internationale Ausstellung und das größte globale Event sein, das jemals in Serbien ausgerichtet wurde. Die EXPO bringt als Plattform für Innovation, Dialog und Zusammenarbeit Nationen zusammen, um Lösungen für die Herausforderungen der Menschheit zu entwickeln und die Zukunft zu gestalten. Auf der EXPO 2027 werden nicht nur modernste Technologien und Ideen präsentiert, sie wird Belgrad auch zu einem Zentrum für Kreativität und Vernetzung machen und ein bleibendes wirtschaftliches und gesellschaftliches Erbe für Serbien und die Region hinterlassen.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE). Sie ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in Südost-Europa und führt die Transformation im westlichen Balkan an. Die Gruppe hat fast 14 Millionen Abonnenten und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet in vier Segmenten Dienste an: Festnetztelefonie, mobile Kommunikation, Internet und Multimedia.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

