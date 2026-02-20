© Foto: adobe.stock.comAustraliens UniSuper sieht den Tech-Absturz als Chance. CIO John Pearce betont, dass Investitionen in Künstliche Intelligenz den gesamten Markt stützen können.Der weltweite Rückgang bei Technologieaktien sorgt für Sorgen bei Investoren. Für John Pearce, Chief Investment Officer von UniSuper, ist die Panik jedoch überzogen, wie Bloomberg berichtete. Der Fondsmanager eines der größten Pensionsfonds Australiens betont, dass Ausgaben im Technologiesektor auch andere Marktbereiche stützen können. "Das ist in der Tat der Grund, warum wir eine Ausweitung der Marktrallye außerhalb des Technologiesektors beobachten", sagte Pearce in einem Investment-Update am Freitag, das auf der Homepage von …Den vollständigen Artikel lesen
