Hierzulande gib es rund 25 börsennotierte Firmen, die dieses Jahr ihre Dividenden ganz oder teilweise steuerfrei "aus der Substanz" ausbezahlen wollen. Ein der ersten ist 2026 nach der Hauptversammlung am 27. März ein Unternehmen aus Hamburg Details zur geplanten Dividendenzahlung: Auf der Hauptversammlung des Medienunternehmens Edel SE & Co. KGaA soll am 27. März 2026 eine Dividende von 30 Cent je Aktie beschlossen werden. Der Ex-Tag ist am 30. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE