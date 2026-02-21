Ein neues Gesetz und Versicherungsmöglichkeiten treiben die Kurse der Unternehmen an. Zusätzlich sorgt der Rausch bei Datenzentren für eine hohe Nachfrage nach grundlastfähigem grünem Strom. Prestigeträchtig und erfolgreich: Im Rahmen eines Generalunternehmerauftrags führte das Bohrunternehmen Daldrup & Söhne für den DAX-Konzern MTU zwei jeweils rund 3.300 Meter tiefe Geothermiebohrungen am Standort München durch und errichtete die nötige Infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
