Ray Dalio gilt als einer der bekanntesten Star-Investoren, der mit seinem Hedgefonds Bridgewater zeitweise unglaubliche Renditen einfahren konnte. Laut den neuen 13F Filings gab es nun einige Umstellungen am Portfolio: Kurz vorab ein wichtiger Hinweis: Wenn Du an den Börsen keine Top-Chancen mehr verpassen möchtest, dann nutze jetzt den kostenlosen SD Insider Newsletter?, um Deine Anlageentscheidungen auf ein neues Level zu bringen. Ray Dalio ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de