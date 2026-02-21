Anzeige / Werbung

CiTech zündet den EU-Turbo: Dual-Use-Zertifikat + ALTUM-Funding - Fertigung startet in Liepaja

EU-Fertigungsbasis wird Realität: Lettland vergibt "Dual-Use"-Zertifikat - CiTech öffnet sich das Tor zu bis zu 3 Mio. Euro Finanzierung

Was viele bei Defence-Tech unterschätzen: Nicht die Idee entscheidet über die Bewertung - sondern wer dich offiziell als relevant einstuft und wie schnell du daraus Produktionskapazität machst.

Genau hier setzt Critical Infrastructure Technologies (CiTech) (WKN: A3D7R8 / ISIN: CA226740181) jetzt ein Ausrufezeichen: Das Unternehmen hat vom lettischen Verteidigungsministerium ein Innovation Certificate für Dual-Use-Technologie erhalten. Das ist mehr als ein hübsches Papier - es ist ein amtlicher Türöffner in das europäische Sicherheits- und Beschaffungs-Ökosystem.

Der konkrete Hebel dahinter: Mit diesem Zertifikat kann CiTech nun formell bei ALTUM, der staatlichen lettischen Entwicklungsbank, Finanzierungsmittel beantragen, um Produktionskapazitäten in Liepaja (Lettland) aufzubauen - also genau dort, wo CiTech ohnehin seine EU-Präsenz und den europäischen HQ-Ansatz verankern will.

(Quelle: CiTech)

Bis zu 3,0 Mio. Euro Projektfinanzierung - mit potenziellem "Kapitalrabatt" von 30%

CiTech plant im ALTUM-Innovationsprogramm eine Finanzierung von bis zu 3,0 Mio. Euro zu beantragen. Und jetzt kommt der Punkt, der aus Investorensicht richtig spannend ist: Nach erfolgreicher Projektumsetzung kann das Darlehen für einen Kapitalabschlag von bis zu 30% qualifizieren. Heißt übersetzt: ein Teil der Finanzierung kann faktisch wie ein Zuschuss wirken - und das erhöht die Kapitaleffizienz der europäischen Expansion spürbar.

Derzeit fließt viel Geld in den Defence-Sektor, vor allem bei unseren Osteuropäischen Nachbarn.

Was in Lettland konkret aufgebaut werden soll

Das Projekt ist nicht abstrakt, sondern operativ greifbar: In Liepaja sollen die ersten Schritte der EU-Fertigung anlaufen - inklusive Personalaufbau, Lieferketten in der EU und dem Start der Produktion.

Geplant sind dabei unter anderem:

Aufbau/Anmietung geeigneter Industrieflächen

Aufbau eines kleinen Teams (bis zu 6 Mitarbeitende)

Einbindung von Zulieferern aus Lettland und der EU

Start der Fertigung von fünf Nexus 20 Einheiten

Zusätzlich prüft CiTech die Anmietung in der Liepaja Special Economic Zone, wo laut Unternehmensangaben ein Körperschaftsteuersatz von 4% möglich ist - ein weiterer Standortvorteil für die europäische Plattform-Strategie.

Die Gesamtkosten des Projekts werden mit rund 4,0 Mio. Euro beziffert. CiTech würde dabei etwa 1,0 Mio. Euro (25%) selbst beitragen - der Rest soll über die ALTUM-Struktur finanziert werden.

Warum das für die Investment-Story wichtig ist

Diese Nachricht bringt zwei Dinge zusammen, die der Markt liebt:

Offizielle Validierung: Dual-Use-Anerkennung durch ein Verteidigungsministerium ist ein starkes Signal im sicherheitsrelevanten Tech-Bereich. Industrialisierung in Europa: CiTech baut nicht nur Partnerschaften - das Unternehmen schafft die Fähigkeit, in der EU zu liefern.

Genau diese Fähigkeit kann zum entscheidenden Faktor werden, wenn aus Kooperationen und Demonstrationen echte Programme, Budgets und Bestellungen werden. Und: Der Zeitpunkt passt perfekt - denn während CiTech die EU-Fertigung "festzurrt", folgt parallel der nächste Expansionsschritt an der NATO-Ostflanke.

Und eine solche Meldung nur wenige Tage nach der ersten Anzahlung für einen Nexus 20 für Grönland:

Der Durchbruch in der Arktis: Erster internationaler Verkauf besiegelt!

CiTech hat Ende Januar den Verkauf seiner revolutionären Nexus 20-Plattform an den NASDAQ-Riesen Critical Metals Corp. (NASDAQ: CRML) bekannt gegeben. Der Einsatzort? Eines der anspruchsvollsten Bergbauprojekte der Welt: das Tanbreez-Projekt in Grönland, eine der weltweit größten Lagerstätten für Seltene Erden.



Warum dieser Deal für Sie als Anleger ein echtes Ausrufezeichen ist:

Ritterschlag durch NASDAQ-Partner: Dass ein Schwergewicht wie Critical Metals Corp. auf die Technologie von CiTech setzt, ist ein massives Qualitätssiegel. In der extremen Kälte Grönlands gibt es keinen Platz für Fehler - hier zählt nur die beste Technik.

Dass ein Schwergewicht wie auf die Technologie von CiTech setzt, ist ein massives Qualitätssiegel. In der extremen Kälte Grönlands gibt es keinen Platz für Fehler - hier zählt nur die beste Technik. Meilenstein der Kommerzialisierung: Dies ist der erste internationale Verkauf der Nexus 20-Einheit. Damit beweist CiTech, dass ihre autonomen Kommunikations- und Sicherheitslösungen weltweit skalierbar sind.

Dies ist der der Nexus 20-Einheit. Damit beweist CiTech, dass ihre autonomen Kommunikations- und Sicherheitslösungen weltweit skalierbar sind. Technologische Überlegenheit: Die Nexus 20 bietet alles aus einer Hand - von TETRA-Funk über Satelliten-Backhaul bis hin zu integrierten, ferngesteuerten Drohnen (UAVs). Es ist die "All-in-One"-Lösung für kritische Infrastruktur in abgelegenen Gebieten.

Die Nexus 20 bietet alles aus einer Hand - von TETRA-Funk über Satelliten-Backhaul bis hin zu integrierten, ferngesteuerten Drohnen (UAVs). Es ist die "All-in-One"-Lösung für kritische Infrastruktur in abgelegenen Gebieten. Strategisches Timing: Mit der geplanten Lieferung im Mai 2026 positioniert sich CiTech pünktlich zum Start der großen Explorationsphase in Grönland.



Ein Giganten-Markt im Visier

Ob Bergbau, Verteidigung oder Katastrophenschutz - der Bedarf an schnell einsatzbereiter, autonomer Kommunikation wächst rasant. CiTech liefert genau die Infrastruktur, die für die moderne Rohstoffgewinnung und Sicherheit unverzichtbar ist.

Mit dem Sprung auf die internationale Bühne und der Partnerschaft mit einem NASDAQ-notierten Unternehmen hat CiTech den Grundstein für eine neue Wachstumsphase gelegt. Wer auf die Kombination aus High-Tech und Rohstoff-Sicherheit setzen möchte, sollte die Aktie von CiTech jetzt ganz oben auf der Watchlist haben.

Doch der kommerzielle Durchbruch in Grönland ist erst die Spitze des Eisbergs. Während der Verkauf der Nexus-Einheit zeigt, dass die Technologie "ready for market" ist, zündet CiTech auf der strategischen Ebene jetzt den nächsten Turbo:

Rüstungs-Gigant Babcock setzt auf CiTech: Partnerschaft auf neuem Level

Durch die im Dezember bekannt gegebene Ausweitung der Grundsatzvereinbarung zwischen Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) und der Babcock International Group (WKN: 877431) gewinnt die Investment-Story von CiTech massiv an strategischem Gewicht. Es handelt sich hierbei keineswegs um eine reine Formsache, sondern um die gezielte Intensivierung einer aktiven Verteidigungs-Partnerschaft mit einem der global führenden Akteure im Bereich Rüstung und Infrastruktur.

Unterzeichnung des ursprünglichen MOU auf der DSEI in London im September 2025. Quelle: CiTech

Als etablierter Industriepartner für Regierungen und Militärs weltweit - mit starker Präsenz in Europa, Nordamerika, Australien und Großbritannien - bringt Babcock eine enorme operative Reichweite in die Kooperation ein. Das Besondere an der erweiterten Zusammenarbeit: Die Nexus-Plattform von CiTech wird nun noch tiefgreifender in die Integrations- und Beschaffungsabläufe von Babcock eingebunden.

Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Kooperation bei autonomen Systemen, kritischer Sicherheitsinfrastruktur sowie Verteidigungsanwendungen deutlich zu vertiefen. Im Fokus steht die Entwicklung gemeinsamer Programme und Marktzugänge, um der global steigenden Nachfrage nach resilienten, sofort verfügbaren und skalierbaren Kommunikationslösungen für staatliche Akteure gerecht zu werden.

Was im September 2025 auf der renommierten DSEI-Messe in London als exklusive Kooperation für eine Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums (50 Nexus-20-Plattformen) begann, hat sich nun zu etwas weitaus Größerem entwickelt. Die aktuelle Ausweitung der Partnerschaft unterstreicht: Der Bedarf an moderner Drohnenabwehr ist global allgegenwärtig. Für das australische Unternehmen CiTech ist dieser Schulterschluss mit einem Branchenriesen ein echter Ritterschlag.

Warum Anleger jetzt genau hinsehen sollten:

Validierung durch einen Branchenführer: Babcock agiert nicht als bloßer "Technologie-Beobachter", sondern als aktiver Umsetzer. Wenn ein Konzern dieser Dimension die Zusammenarbeit mit einem Small Cap nicht nur fortsetzt, sondern gezielt intensiviert, ist das ein unmissverständlicher Beweis für die Marktreife der CiTech-Technologie.

Babcock agiert nicht als bloßer "Technologie-Beobachter", sondern als aktiver Umsetzer. Wenn ein Konzern dieser Dimension die Zusammenarbeit mit einem Small Cap nicht nur fortsetzt, sondern gezielt intensiviert, ist das ein unmissverständlicher Beweis für die Marktreife der CiTech-Technologie. Vom Technologielieferanten zum Systempartner: Im Zuge des aktuellen Produktionsstarts der Nexus-Plattform verbindet diese Kooperation industrielle Reputation mit operativer Schlagkraft. CiTech entwickelt sich zusehends zum unverzichtbaren Systempartner für hochsensible Sicherheitsinfrastrukturen.

Im Zuge des aktuellen Produktionsstarts der Nexus-Plattform verbindet diese Kooperation industrielle Reputation mit operativer Schlagkraft. CiTech entwickelt sich zusehends zum unverzichtbaren Systempartner für hochsensible Sicherheitsinfrastrukturen. Massiver geografischer Hebel: Babcock ist eine feste Größe in den Verteidigungsprogrammen Europas und Australiens - exakt dort, wo CiTech seine Marktpräsenz massiv forciert. Dass Produktionsbeginn und die strategische Erweiterung des MoU zeitlich zusammenfallen, ist kein Zufall, sondern Teil einer präzise geplanten Wachstumsstrategie.



Der entscheidende Punkt: Während viele Defence-Startups noch händeringend nach Pilotprojekten suchen, agiert CiTech bereits auf Augenhöhe mit einem FTSE-100-Giganten. Genau in dem Moment, in dem die Plattform ihre volle Marktreife erreicht, erfolgt der strategische Ausbau. Für den Kapitalmarkt markiert dies den Übergang von einer reinen Technologie-Vision hin zu einer handfesten Industrie- und Beschaffungs-Story - eine Phase, in der Bewertungen oft völlig neu definiert werden.

Quelle: CiTech Unternehmensmeldung vom 15.12.2025

NATO-Ostflanke aktiviert: CiTech verankert sich im Herzen des polnischen Verteidigungssektors

Während viele Defence-Unternehmen noch versuchen, Zugang zu nationalen Beschaffungsstrukturen zu erhalten, geht Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) jetzt den entscheidenden Schritt in einen der strategisch wichtigsten Märkte Europas: Polen.

Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) mit H. Cegielski - Poznan S.A. (HCP) - einer Tochtergesellschaft der staatlichen Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) - öffnet sich CiTech die Tür zu einem der zentralen Verteidigungs-Cluster Mittel- und Osteuropas.

PGZ gilt als Rückgrat der polnischen Rüstungsindustrie und ist direkt in die Modernisierung der Streitkräfte auf der NATO-Ostflanke eingebunden. Dass CiTech nun mit einem traditionsreichen, strategisch bedeutenden Produktionsunternehmen innerhalb dieses Netzwerks kooperiert, ist mehr als nur ein weiterer MOU - es ist ein struktureller Markteintritt.

Was konkret geplant ist:

Aufbau von HCP als Fertigungs- und Integrationszentrum für die Nexus 20-Plattform in Mittel- und Osteuropa

Technologietransfer für lokale Wartung, Schulung und operative Unterstützung

Gemeinsame Marktbearbeitung staatlicher und militärischer Programme

Damit wird Nexus 20 nicht nur exportiert - sondern regional verankert.

Strategischer Hebel: Lokale Produktion für NATO-Beschaffungsprogramme

Der entscheidende Punkt für Investoren:

Viele europäische Verteidigungsprogramme setzen auf lokale Wertschöpfung.

Mit einem polnischen Produktions- und Integrationspartner innerhalb der PGZ-Struktur erfüllt CiTech genau diese Voraussetzung.

Geplante Meilensteine unterstreichen den Ernst der Partnerschaft:

• März 2026: CEO Brenton Scott reist nach Poznan zur Finalisierung kommerzieller und technischer Vereinbarungen

• Mai 2026: Lieferung eines Nexus 20-Prototyps an HCP zur technischen Evaluierung und Proof-of-Concept-Demonstrationen

Das bedeutet: Bereits im Frühjahr beginnt die operative Phase vor Ort.

Für den Kapitalmarkt ist das ein klares Signal: CiTech baut keine losen Vertriebspartnerschaften - das Unternehmen schafft industrielle Ankerpunkte.

Vom Technologieanbieter zur souveränen Sicherheitslösung

Die Kombination aus:

australischer High-Tech-Entwicklung

britischem Integrationspartner (Babcock)

baltischem EU-Hauptsitz

und nun polnischer Produktionsintegration

formt eine geschlossene NATO-Architektur.

Nexus 20 wird damit zur souveränen europäischen Sicherheitslösung - mit regionaler Fertigung, lokaler Wartung und strategischer Integration in nationale Verteidigungsstrukturen.

Gerade in Zeiten massiver Aufrüstungsprogramme in Mittel- und Osteuropa könnte dieser Schritt zu einem der wichtigsten Türöffner für Regierungsaufträge werden.

WARUM DAS SO STARK IST

Diese Meldung ist:

? Kein bloßes NDA

? Kein unverbindlicher Vertriebspartner

? Kein Showroom-Deal

Sondern:

? Einstieg in eine staatliche Verteidigungsstruktur

? Produktionslokalisierung

? NATO-Ostflanken-Positionierung

Das hebt die Story auf ein anderes Level.

Strategisches M&A und globale Allianzen: Die Evolution zum Infrastruktur-Giganten

Flankierend zum operativen Durchbruch steht Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8) unmittelbar vor dem Abschluss einer wegweisenden Akquisition: Die geplante Übernahme eines spezialisierten Präzisionsfertigers in Westaustralien ist ein strategischer Geniestreich. CiTech sichert sich damit nicht nur massive Produktionskapazitäten "in-house", sondern maximiert auch die Margen für anstehende Großaufträge. Diese perfekte zeitliche Abstimmung von Produktionsstart und M&A-Expansion markiert einen Wendepunkt für das Unternehmen.

Doch die Ambitionen reichen weit über den Kontinent hinaus: Mit der Unterzeichnung eines Geheimhaltungsabkommens (NDA) mit der Aegis Critical Energy Defence Corp. betritt CiTech die globale Bühne für kritische Energie- und Digitallösungen. Diese Allianz zeigt deutlich: CiTech ist weit mehr als ein reiner Defence-Player. Das Unternehmen positioniert sich als unverzichtbarer Partner für die gesamte kritische Infrastruktur - ein Schritt, der bei erfolgreichem Abschluss der Gespräche eine völlig neue Bewertungsdimension am Kapitalmarkt einläuten dürfte.

Berlin ruft: CiTech am Puls der europäischen Sicherheitspolitik

Auch politisch rücken die Lösungen von CiTech in das Zentrum des Interesses. In Berlin entsteht derzeit ein neues Zentralzentrum für Drohnenabwehr - eine Reaktion auf die drängenden sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa. Hier sind operative Lösungen gefragt, keine bloßen Konzepte.

Genau hier spielt CiTech seinen Trumpf aus: Die Kombination aus australischer High-Tech-Expertise, realer Felderfahrung und der neuen europäischen Präsenz in Deutschland macht das Unternehmen zum idealen Partner für staatliche Beschaffungsprozesse. Wer im Herzen Europas Systeme liefern kann, die bereits heute einsatzfähig sind, setzt die Standards von morgen.

Quelle: Unternehmensmeldung vom 15.12.2025

Timing ist alles: Wenn aus einer Vision ein industrielles Kraftpaket wird

Wer aktuell noch auf den "perfekten Moment" für einen Einstieg lauert, riskiert, genau die Phase zu verpassen, in der sich Qualitätsaktien von der breiten Masse abkoppeln. Bei Critical Infrastructure Technologies (CiTech) sehen wir derzeit eine Dynamik, die das Unternehmen in eine völlig neue Liga katapultieren könnte - und das in einem Tempo, das selbst Branchenkenner überrascht.

Das jüngste Produktions-Update liefert den unwiderruflichen Beweis: Die Nexus-20-Plattform ist keine Theorie mehr, sie ist greifbare Realität. Während die ersten Einheiten planmäßig in die Endmontage gehen, steht bereits der nächste massive Kurstreiber unmittelbar vor der Entscheidung. Es ist die Kombination aus operativer Auslieferung und einer bevorstehenden strukturellen Transformation, die das wahre Potenzial dieser Story entfesselt.

Die Akquisition: Ein strategischer Quantensprung kurz vor dem Abschluss

Parallel zum Produktions-Hochlauf befindet sich CiTech in den finalen Zügen einer Übernahme, die das Gesicht des Unternehmens verändern wird. Die Due-Diligence-Prüfung für einen hochspezialisierten Präzisionsfertiger in Westaustralien ist abgeschlossen. Der Aktienkaufvertrag wird derzeit finalisiert.

Die harten Fakten der Übernahme:

Volle Kontrolle: Geplant ist der Erwerb von 100% der Anteile für 7,7 Mio. AUD.

Geplant ist der Erwerb von 100% der Anteile für 7,7 Mio. AUD. Starker Finanzpartner: Die renommierte kanadische Investmentbank Moneta Securities begleitet den Deal und strukturiert derzeit eine Finanzierungsrunde von bis zu 10 Mio. AUD.

Die renommierte kanadische Investmentbank begleitet den Deal und strukturiert derzeit eine Finanzierungsrunde von bis zu 10 Mio. AUD. Sofortige Profitabilität: Das Übernahmeziel ist kein Sanierungsfall, sondern ein wirtschaftliches Juwel mit rund 7,4 Mio. AUD Jahresumsatz und einem beeindruckenden EBITDA von ca. 1,9 Mio. AUD, was bei einem aktuellen Umrechnungskurs etwa 1,1 Mio. Euro entspricht. Der 3-Jahres-Ausblick des Unternehmens deutet auf eine Verdopplung sowohl des Umsatzes als auch des EBITDA hin.

Mehr als nur Produktion: Der Zugang zur Elite-Liga der Verteidigung

Durch diesen Deal sichert sich CiTech nicht nur eine hochmoderne, ISO-zertifizierte Fertigungsinfrastruktur inklusive Roboter-Schweißsystemen und CNC-Präzisionstechnik, sondern vor allem einen unschätzbaren strategischen Vorteil: Die DISP-Akkreditierung (Defence Industry Security Program) des australischen Verteidigungsministeriums.

Dieser Status ist der goldene Schlüssel zu sicherheitsklassifizierten Militärprogrammen. Er beschleunigt Markteintritte massiv und schafft einen Vertrauensvorsprung, den man mit Geld allein nicht kaufen kann.

Vom Technologie-Play zum vertikal integrierten Industrie-Case

Das Gesamtbild für Anleger ist glasklar: CiTech schaltet vom Modus der Entwicklung direkt auf "Angriff". Zuerst der operative Produktionsbeweis, jetzt die Sicherung der industriellen Basis durch eine vertikale Integration. Mit der vollen Kontrolle über Entwicklung, Fertigung und Skalierung der Nexus-Plattformen wandelt sich CiTech von einer spannenden Technologie-Story zu einem ernstzunehmenden Industrie-Champion.

In genau dieser Phase entscheidet sich an der Börse oft, ob eine Aktie lediglich beobachtet oder massiv neu bewertet wird. Das Zeitfenster für die aktuelle Bewertung könnte sich mit dem Abschluss der Due Diligence am 19. Dezember bereits wieder ein Stück weiter schließen.

Quelle: Screenshot Webseite Babcock International vom 10.09.2025

Das Innovations-Trio: Eine neue Ära der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum

Bereits Anfang Dezember setzte Critical Infrastructure Technologies (CiTech) ein diplomatisches und technologisches Ausrufezeichen, das die Sicherheitsarchitektur im gesamten asiatisch-pazifischen Raum nachhaltig prägen dürfte. Mit dem Abschluss eines dreiseitigen Geheimhaltungsvertrags (NDA) schmiedet CiTech ein Innovationsbündnis der Extraklasse. Die Partner? Keine Geringeren als die Babcock International Group und der NASDAQ-notierte Drohnen-Pionier Draganfly Inc.

Erinnern wir uns: Erst im September legte CiTech mit dem Memorandum of Understanding in London den Grundstein. Jetzt wird aus der Absicht ein konkretes Kraftzentrum, das Verteidigungs-Engineering, High-End-Digitaltechnik und unbemannte Luftsysteme zu einer unschlagbaren Einheit verschmilzt.

Drei Giganten - Eine Mission: Maßstäbe setzen

Diese Allianz ist ein Meilenstein für Regierungen und Militärkräfte weltweit, die auf technologische Überlegenheit angewiesen sind:

Babcock International: Ein Schwergewicht des FTSE 100 (ca. 8,9 Mrd. € Marktkapitalisierung) und ein globaler Pfeiler im Bereich missionskritisches Engineering.

Ein Schwergewicht des FTSE 100 (ca. 8,9 Mrd. € Marktkapitalisierung) und ein globaler Pfeiler im Bereich missionskritisches Engineering. CiTech: Der Architekt der digitalen Infrastruktur - spezialisiert auf hochsichere Sensornetzwerke und autonome, resiliente Systeme.

Der Architekt der digitalen Infrastruktur - spezialisiert auf hochsichere Sensornetzwerke und autonome, resiliente Systeme. Draganfly Inc.: Ein NASDAQ-gelisteter Pionier (ca. 194 Mio. $ Marktkapitalisierung), dessen NATO-kompatible Drohnenplattformen ihre Stärke bereits im Ernstfall bewiesen haben.



Gemeinsam deckt dieses Trio das gesamte Spektrum moderner Verteidigung ab - von der Landesverteidigung und Seeüberwachung bis hin zum Schutz kritischer Infrastruktur und humanitärer Hilfe. In einer Region wie dem asiatisch-pazifischen Raum, in der die Nachfrage nach souveränen Sicherheitslösungen förmlich explodiert, bietet diese Partnerschaft sofort einsatzfähige, praxiserprobte High-Tech-Systeme.

Operative Schlagkraft von der Ostsee bis zum Pentagon

Doch CiTech beschränkt sich nicht auf den Pazifik. Mit der Gründung von SIA CiTech Europe in Lettland besetzt das Unternehmen eine strategische Schlüsselposition im Baltikum - direkt im Herzen einer der investitionsstärksten NATO-Beschaffungsregionen. Hier ist die Nexus-Plattform die Antwort auf den dringenden Bedarf an militärtauglicher, hochverfügbarer Netzwerkinfrastruktur.

Und während Europa aufrüstet, sichert sich CiTech den direkten Draht in das Machtzentrum der US-Verteidigung. Mit der Unterzeichnung eines bahnbrechenden NDAs mit Hui Huliau zündet das Unternehmen die nächste Expansionsstufe im US-Markt. Nach den Erfolgen mit Größen wie Aqura Technologies ist dies der strategische "Shortcut" ins Pentagon.

CiTech agiert nun an vorderster Front der globalen Sicherheitspolitik. Die Kombination aus erstklassigen Partnern, strategischen Standorten und dem direkten Zugang zu den wichtigsten Verteidigungsmärkten der Welt macht deutlich: Hier entsteht ein neuer Standard für die Infrastruktur der Zukunft.

Hier ist die werbetechnische Umformulierung dieses Abschnitts, die den Fokus auf den exklusiven Marktzugang und die langfristige Wertschöpfung legt:

Der US-Masterplan: Mit Hui Huliau auf der Überholspur in das Herz der Supermacht

Mit Hui Huliau, einer Native-Hawaiian-Organisation (NHO), hat Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8) einen Partner gewonnen, der die Spielregeln im US-Geschäft grundlegend ändert. Das Zauberwort heißt SBA-8(a)-Zertifizierung. Dieses seltene Gütesiegel ist weit mehr als ein Qualitätsnachweis - es ist der ultimative Beschleuniger. Es ermöglicht CiTech, die oft quälend langen und bürokratischen Beschaffungsprozesse der US-Regierung zu umgehen und direkt in das Zentrum sensibler Programme vorzustoßen.

(Quelle: Hui Huliau)

Durch das unterzeichnete NDA wird der Weg frei, um die Nexus-Plattform tief in den sicherheitskritischen Bereichen der USA zu verankern. Die Gespräche fokussieren sich dabei auf die lukrativsten Sektoren moderner Staatsführung:

Homeland Security & Verteidigung

Cyber-Defense & Technologieintegration

Notfallmanagement & Krisenreaktion

Resiliente Energie- und Infrastrukturlösungen



Hui Huliau agiert dabei als strategischer Türöffner. Dank der NHO-Struktur können Aufträge direkt vergeben werden - ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil in einem Marktumfeld, das unter massivem Zeitdruck steht. Während andere Unternehmen noch in Ausschreibungen feststecken, nutzt CiTech den Shortcut direkt in die milliardenschweren US-Budgets.

Die NDA-Welle: Das Fundament für das "Nexus-Ökosystem" von morgen

Was für Außenstehende wie reine Formsache wirkt, ist in Wahrheit der Startschuss für eine massive technologische Veredelung. Die beeindruckende Serie an neuen Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDAs) mit weltweit führenden Technologiepartnern ist der Beweis: Die Nexus 20 wird am Markt als die zentrale "Enablement-Plattform" für kritische Infrastruktur wahrgenommen.

Diese Vereinbarungen sind die zwingende Voraussetzung, um CiTechs Technologie mit externer High-Tech wie privaten 5G-Netzen, Edge-Computing oder modernster Sensorik zu verschmelzen. Für Investoren ist gerade diese Phase hochspannend, denn hier entsteht ein skalierbares Ökosystem.

Die strategische Bedeutung dieser Phase liegt im geschaffenen Wachstumspfad: Heute werden die technologischen Allianzen geschmiedet, die in den kommenden zwei bis vier Jahren ihre volle wirtschaftliche Hebelwirkung entfalten. Aus den aktuellen Gesprächen entstehen die Features und Produkt-Upgrades, die CiTech nachhaltig in einer eigenen Liga etablieren werden.

Strukturelle Transformation: Der Sprung zur Umsatzrelevanz

Wir erleben gerade einen fundamentalen Wandel. Die Entwicklungen der letzten Wochen, allen voran der Schulterschluss mit Hui Huliau, sind keine bloßen Absichtserklärungen - sie sind der strukturelle Schritt hin zu echter Umsatzrelevanz.

(Quelle: Eigene Erstellung)

Vom Vertrauensbeweis zur Weltklasse: Ein Gütesiegel der globalen Elite

Die bisherigen Meilensteine von Critical Infrastructure Technologies (CiTech) sind weit mehr als nur Erfolge der Vergangenheit - sie sind das Fundament einer massiven Expansion. Die operative Leistungsfähigkeit wurde bereits in Partnerschaften mit Branchengrößen wie Babcock, PGZ, Pathfinder und Terma unter Beweis gestellt. CiTech hat geliefert: Die Technologie funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern wird von den anspruchsvollsten Verteidigungs- und Rüstungskonzernen der Welt akzeptiert.

Doch der Schulterschluss mit Hui Huliau katapultiert das Unternehmen nun auf ein völlig neues Level. Es ist das ultimative Signal an den Markt: Global agierende und staatlich relevante Akteure sehen die CiTech-Strategie nicht nur als tragfähig, sondern als absolut missionskritisch an.

Die Transformation: Vom Nischen-Player zum globalen Profiteur

Für Investoren verschiebt sich das Chancen-Risiko-Profil von CiTech derzeit fundamental zu Gunsten der Chance. Das Unternehmen besetzt ein einzigartiges "Double-Growth"-Szenario:

Europa-Boom: CiTech profitiert direkt vom massiven Verteidigungs-Aufbau in Europa (unterstützt durch Programme wie das litauische 500-Millionen-Euro-Budget).

CiTech profitiert direkt vom massiven Verteidigungs-Aufbau in Europa (unterstützt durch Programme wie das litauische 500-Millionen-Euro-Budget). US-Markteintritt: Gleichzeitig ist der strategische Zugang zum gigantischen US-Verteidigungsmarkt durch exklusive Zertifizierungen gesichert.

Diese strukturellen Erfolge validieren die Nexus-Plattform als international führende Lösung für Anti-Drohnen-Anforderungen und kritische Kommunikation. CiTech vollzieht damit den entscheidenden Sprung vom Technologieentwickler mit Kontakten hin zu einem globalen Schwergewicht für kritische Infrastruktur.

Der ultimative Aktien-Katalysator: Die "Erntephase" beginnt

Bisher galt CiTech als Geheimtipp unter den Defence-Tech-Newcomern. Doch die aktuelle Flut an strategischen Abkommen (NDAs) verändert alles. Es ist wie in der Landwirtschaft: Die Phase der intensiven Aussaat ist abgeschlossen - jetzt bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Früchte in Form von Großaufträgen und globaler Marktführerschaft zu ernten. Analysten und institutionelle Investoren können dieses Level an Marktdurchdringung nicht länger ignorieren.

Zweite Chance für High-Performer: Startschuss zur Serienfertigung!

Nach der beeindruckenden Rallye, die CiTech zum Smallcap-Star machte, durchlief die Aktie zuletzt eine gesunde und notwendige Konsolidierung. Aktuell stabilisiert sich der Kurs im Bereich um 0,27 EUR. Für erfahrene Anleger ist dies oft das klassische "Second-Chance-Szenario": Ein Rücksetzer auf solidem Niveau, der die ideale Basis für die nächste Aufwärtswelle bildet - zumal die operativen Fakten jetzt stärker sind als je zuvor.

Der wichtigste Auslöser steht unmittelbar bevor: CiTech hat den offiziellen Startschuss für die Serienproduktion der Nexus-Reihe gegeben. Die Zeit der Prototypen ist vorbei - die kommerzielle Auslieferung der autonomen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen beginnt AB SOFORT!

Nexus 20 in der Fertigung, Auslieferung voraussichtlich in wenigen Monaten, Quelle: CiTech

Das Ende der Prototypen-Ära: Wenn aus Technologie echter Umsatz wird

Bei Critical Infrastructure Technologies (CiTech) weicht die Theorie jetzt der harten Praxis. Die Phase der Konzepte ist abgeschlossen - die Ära der Erlöse hat begonnen. Die Produktion läuft auf Hochtouren, und die ersten Nexus-Einheiten befinden sich bereits in der Endmontage. Wir sprechen hier nicht von fernen Zielen: Schon im Dezember 2025 erreichen die ersten Systeme das Produktionszentrum für den finalen Schliff vor der weltweiten Auslieferung.

Präzisionslandung in den Machtzentren der Welt

Die Logistik hinter dem Roll-out ist ein strategisches Meisterstück. CiTech platziert seine Systeme direkt dort, wo die großen Budgets verwaltet werden:

Europa-Offensive: Die Nexus 4 geht an Babcock International nach Polen - ein unmissverständliches Statement im derzeit wichtigsten Verteidigungsmarkt des Kontinents.

Die geht an - ein unmissverständliches Statement im derzeit wichtigsten Verteidigungsmarkt des Kontinents. US-Invasion: Die Nexus 5 landet Ende März 2026 in Virginia Beach - im Epizentrum der US-Verteidigungswelt. Näher an den Entscheidern kann man technologisch nicht positioniert sein.

4,5 Millionen CAD Umsatzpotenzial - Das Management liefert Fakten

Für Sie als Investor wird es jetzt konkret: Jede Einheit ist binnen vier Wochen nach Fertigstellung voll einsatzbereit. Das Management signalisiert bereits ein "starkes kommerzielles Interesse" aus allen Weltmärkten. Nach den geplanten Großdemonstrationen in Europa, Nordamerika und Australien rechnet CiTech mit dem Abverkauf sämtlicher Plattformen. Das Ziel: Ein Gesamtvolumen von bis zu 4,5 Millionen CAD.

Von der Spekulation zur Substanz: Das operative Feuer brennt

Während der Aktienkurs nach der ersten Rallye gesund konsolidiert hat, brennt das operative Feuer im Unternehmen lichterloh. CiTech steht an der entscheidenden Schwelle: weg von der reinen Spekulation, hin zu einer umsatzbasierten Bewertung. Die physische Auslieferung der Nexus-Systeme ist der "harte Meilenstein", der die Konsolidierung beenden und die nächste dynamische Aufwärtsbewegung einleiten könnte.

Geopolitische Relevanz: Der Sprung in den Mainstream

CiTech ist längst kein Geheimtipp mehr für Brancheninsider. Das Unternehmen hat die perfekte Brücke zwischen High-Tech, Kapitalmarkt und geopolitischer Notwendigkeit geschlagen. In einer Welt, in der Sicherheit neu definiert werden muss, sitzt CiTech an der entscheidenden Schnittstelle.

Die Entwicklung ist mittlerweile so spektakulär, dass sie die Schwelle zur Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien überschritten hat. Wer operative Lösungen in Zeiten globaler Instabilität liefern kann, steht im Rampenlicht - und genau dort befindet sich CiTech jetzt.

Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) Die Fabrikhallen füllen sich, die Auftragsbücher ziehen an - die kommerzielle Ernte hat begonnen.

Der operative Wendepunkt: CiTech vor der globalen Beschleunigung

Die Botschaft ist unmissverständlich: Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) operiert nicht mehr im Verborgenen. Das Unternehmen hat sich in Rekordzeit vom ambitionierten Entwickler zum ernstzunehmenden Global Player im Defence- und Sicherheitssektor katapultiert. Die Weichen sind gestellt, die Strukturen stehen - der Übergang von der Forschung zur massiven Umsatzgenerierung ist jetzt zum Greifen nah.

Globale Expansion: Die Bausteine für den Erfolg

CiTech hat ein Fundament für globale Dominanz geschaffen, das in der Branche seinesgleichen sucht:

Produktions-Turbo: Die Übernahme des Präzisionsfertigers in Westaustralien sichert nicht nur Kapazitäten, sondern ist der direkte Weg zur operativen Profitabilität.

Die Übernahme des Präzisionsfertigers in Westaustralien sichert nicht nur Kapazitäten, sondern ist der direkte Weg zur operativen Profitabilität. Strategischer Brückenkopf in Europa: Mit der Gründung von SIA CiTech Europe in Lettland sitzt CiTech direkt an der NATO-Ostflanke - im Herzen des am schnellsten wachsenden Verteidigungsmarktes der Welt.

Mit der Gründung von in Lettland sitzt CiTech direkt an der NATO-Ostflanke - im Herzen des am schnellsten wachsenden Verteidigungsmarktes der Welt. Technologische Elite: Die Partnerschaft mit dem dänischen Rüstungsriesen Terma ist der ultimative Ritterschlag für die Relevanz der Nexus-Plattform.

Die Partnerschaft mit dem dänischen Rüstungsriesen ist der ultimative Ritterschlag für die Relevanz der Nexus-Plattform. Maximale Sichtbarkeit: Ob DISP-Akkreditierung oder Einladungen zu Top-Events wie der AUSA 2025 - CiTech wird auf höchster politischer und industrieller Ebene als Schlüsselakteur wahrgenommen.



Warum Sie CiTech jetzt genau beobachten sollten

CiTech steht nicht nur am Beginn eines neuen Zyklus - das Unternehmen hat die Struktur für eine massive globale Neubewertung geschaffen. Drei Punkte machen die Aktie aktuell zum Pflicht-Watchlist-Kandidaten:

Das doppelte Wachstums-Feuer: CiTech bedient gleichzeitig den Europa-Boom (NATO-Ostflanke) und nutzt den exklusiven "Shortcut" in den US-Markt über die 8(a)-zertifizierte Hui Huliau. Ein Marktzugang, der normalerweise nur Multi-Milliarden-Konzernen vorbehalten ist. Vom Hype zur harten Währung: Der operative Rollout läuft! Mit der Auslieferung der Nexus-Systeme an Babcock in Polen und nach Virginia Beach (USA) fließen die ersten Einnahmen. Das Management erwartet bereits jetzt ein Umsatzpotenzial von bis zu 4,5 Mio. CAD aus der ersten Serie. Die zweite Chance für Anleger: Nach der fulminanten Rallye hat sich die Aktie konsolidiert und stabilisiert. Für vorausschauende Investoren ist dies die ideale Gelegenheit, sich vor der nächsten Aufwärtswelle zu positionieren, die durch operative Fakten und harte Auftragszahlen getrieben wird.



Die Geburtsstunde eines neuen Industrie-Champions

Wir stehen bei Critical Infrastructure Technologies (WKN: A3D7R8 | ISIN: CA2267401081) vor einem klassischen Wendepunkt, wie man ihn an der Börse nur selten findet. CiTech hat die kritische "Todeszone" zwischen Produktentwicklung und Markteintritt nicht nur überlebt, sondern mit Bravour gemeistert.

Was macht diese Story so einzigartig? CiTech löst mit seiner patentierten Nexus-Technologie ein weltweites Milliarden-Problem: die autarke, resiliente Kommunikation und Sicherheit für kritische Infrastrukturen. In einer geopolitisch instabilen Welt ist dies kein "Nice-to-have", sondern eine Überlebensnotwendigkeit für Regierungen und Konzerne.

Das Unternehmen hat sich klug positioniert: Vertikal integriert durch die eigene Fertigung, abgesichert durch globale Elite-Partner wie Babcock und Terma, und ausgestattet mit dem "Generalschlüssel" zum US-Verteidigungsmarkt. Die Aktie transformiert sich gerade von einer Technologie-Wette zu einem soliden Industrie-Play. Wenn die ersten Millionen-Umsätze in den Büchern stehen, wird die aktuelle Bewertung vermutlich nur noch eine ferne Erinnerung sein.

Das Zeitfenster für Anleger: Die strategischen Meilensteine sind keine bloße PR mehr - sie sind die Vorboten einer massiven Neubewertung. Wer den Einstieg in den Defence-Tech-Sektor sucht, findet hier ein Unternehmen, das operativ liefert, strategisch glänzt und finanziell vor dem Durchbruch steht. CiTech hat die Bühne betreten - und das Publikum fängt gerade erst an, zuzuschauen.

Besuchen Sie auch die Webseite von Critical Infrastructure Technologies oder schauen Sie in die Sedar+ Filings, um mehr Details über das Unternehmen zu erfahren.

Mit spekulativen Grüßen Ihre Hotstock Investor Redaktion

