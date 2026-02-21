Die Metzger Spedition GmbH aus dem Hohenlohekreis begrüßt einen MAN eTGX im Fuhrpark, der sich dort zu drei bestehenden E-Lkw des Typs Volvo FH Electric gesellt. Binnen drei Jahren will der Logistiker nun sechs weitere E-Lkw in Betrieb nehmen - und bis 2030 mindestens 50 Prozent der ganzen Lkw-Flotte elektrifizieren. Der von Metzger Spedition neu eingeflottete MAN eTGX kommt mit 534 kWh installierter Batterie-Kapazität bis zu 500 Kilometer weit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
