Gold: Die Erholung setzt sich fort! Analyse & Prognose

Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 09/2026

Gold hat sich in den letzten Handelswochen stabilisieren können und hat in den letzten Handelstagen die Erholung fortgesetzt. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass es zunächst im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 5.008,6 US-Dollar) aufwärts ging. Gold konnte sich allerdings erst zum Wochenschluss hin wieder über diese Durchschnittslinie schieben und auch einen Wochenschluss darüber formatieren.

Wesentlich zum Wochenbeginn wird sein, dass der Tagesschluss von Freitag am Montag bestätigt wird und das sich Edelmetall verbindlich über dieser Durchschnittslinie etablieren kann. Es würde dann mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.184/88 US-Dollar, bzw. darüber die 5.440 US-Dollar angelaufen werden.

geschrieben von Jens Chrzanowski

