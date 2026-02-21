Wochenrückblick - Der DAX holt deutlich Schwung



Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



Der DAX überschreitet deutlich die 25.000-Punkte-Marke, während die US-Aktienmärkte sich kaum von der Stelle bewegen. Bayer konnte einen Sammelvergleich erzielen - die Zustimmung der US-Gerichte steht noch aus. Das FOMC-Protokoll der US-Notenbank Fed deutet auf Uneinigkeit zwischen den Fed-Mitgliedern über den weiteren Zinskurs hin.



Globaler Aktienmarkt - DAX holt Schwung nach ruhigem Wochenstart, US-Indizes tendieren seitwärts



Nachdem Siemens vergangene Woche den DAX gestützt hat, verzeichnete das Unternehmen diese Woche sein Jahrestief. Der deutsche Leitindex startete somit unter der 25.000-Punkte-Marke in die Wocche. Zur Mitte hin erholte sich der DAX jedoch und erreichte einen hohen Sprung auf knapp 25.300 Punkte. Am Freitag notierte der Index wieder etwas niedriger, blieb jedoch über den 25.000 Punkten.



Die US-Aktienmärkte tendierten seitwärts zu Beginn der Woche nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende. Noch immer belasten Themen rund um Künstliche Intelligenz die Indizes. Der Dow Jones bewegte sich kaum von der Stelle und überschritt nur knapp 49.800 Punkte im Verlauf der Woche. Ähnlich ruhig verlief der S&P 500 und näherte sich am Mittwoch ca. 6.900 Punkten. Der Nasdaq-100 Index stieg von einem schwachen Börsenstart am Dienstag von ca. 24.400 Punkten auf rund 25.000 Punkte am Mittwoch an. Am Donnerstag gab der technologielastige Index jedoch wieder nach und notierte zum US-Börsenschluss knapp 24.800 Punkte.

























Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene



Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA konnten den bestehenden Konflikt bisher nicht lö-sen. US-Präsident Donald Trump drohte mit einer Frist von 10 bis 15 Tagen, um eine Einigung zu erzielen. Die erste Sitzung des von Trump gegründete Friedensrat fokussierte sich auf die Lage des Gazastreifens. Mit Blick auf den Klimaschutz verklagten mehrere Gesundheits- und Umweltverbände die US-Umweltschutzbehörde EPA, die eine zentrale Vorgabe zur Gefährdung durch Treibhausgase zurückgezo-gen hatte. Die gestrichene Gefährdungsfeststellung wirke sich profitabel auf die Autoindustrie aus und wurde von Trump sowie von dem EPA-Vorsitzenden Lee Zeldin als "Deregulierungsmaßnahme" bezeich-net.







Zentrale konjunkturelle Ereignisse



Das von der US-Notenbank Fed am Mittwoch veröffentlichte FOMC-Protokoll über die Januar-Sitzungen, zeigte Unstimmigkeit über den weiteren Zinskurs. Zu Ende Januar wurde vorerst eine Zinspause be-schlossen, die den Leitzins zwischen 3,5 und 3,75 Prozent belassen solle. Darüber waren sich die Wäh-rungshüter überwiegend einig. Abhängig von einer nachlassenden Inflation, sehen einzelne Mitglieder nun weiteren Spielraum für zukünftige Zinssenkungen. Zudem liefere der Arbeitsmarkt zwar stabile, aber unsichere Ergebnisse.



Einer Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts zufolge sind die Preise für Ausgaben in Zusammen-hang mit dem Valentinstag im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 überdurchschnittlich gestiegen. Geschen-ke, wie zum Beispiel Pralinen kosteten demnach ca. 17,8 Prozent mehr. Die mittelfristige Betrachtung von 2025 zu 2020 zeigte einen ähnlich hohen Preisanstieg. Verbraucher mussten ca. 31,8 Prozent mehr für zum Beispiel Restaurantbesuche bezahlen. Die Gesamtinflation von 2020 bis 2025 betrug bundesweit ca. 21,8 Prozent, während einige Bundesländer, unter anderem Brandenburg und Sachsen, stärker von der Inflation betroffen waren. Der EUR/USD-Kurs gab im Vergleich zur letzten Woche etwas nach und notiert zum Freitagmorgen ca. 1,18 USD.







Bedeutende Unternehmensnachrichten



Der DAX-Konzern Bayer konnte am Dienstag ein deutliches Plus von über 7 Prozent verzeichnen, nach-dem ein milliardenschwerer Sammelvergleich zur Beilegung der Klage bezüglich des Pflanzenschutzmit-tels geschlossen wurde. Der Sammelvergleich bedeutet für das Unternehmen Zahlungen bis zu 7,25 Mil-liarden US-Dollar über einen Zeitraum von 21 Jahren. Der Aktienkurs rutschte am Mittwochmittag um rund 8 Prozent und verblieb auch am Donnerstag auf diesem Niveau. Grund dafür könnte die Unsicher-heit über die noch ausstehende Zustimmung der US-Gerichte für den Sammelvergleich sein.



Der Aktienkurs des Luft- und Raumfahrtunternehmens Airbus SE wurde durch Lieferketten Engpässe am Donnerstag belastet und reagierte trotz der starken Quartalszahlen mit einem Minus. Das Unternehmen zeigte bis zur Wochenmitte einen positiven Kursanstieg und notierte bis zu 200 Euro. Im Tagesverlauf am Donnerstag fiel die Aktie um über 6,5 Prozent aufgrund eines Mangels an Triebwerken auf ca. 186 Euro. Airbus-Chef Guillaume Faury übte Kritik an dessen US-Zulieferer, der die bestellte Anzahl an Motoren nicht liefere. Zudem konnte das Produktionsziel von Airbus im vergangenen Jahr nicht erreicht werden.



Die Nestlé S.A. Aktien konnten sich diese Woche erholen und notierten im Plus. Nach einem kurzen Tief am Mittwoch von ca. 78 CHF, legte der Kurs des Nahrungsmittelherstellers wieder deutlich zu und er-reichte am Donnerstag ein Tageshoch von ca. 82 CHF. Die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 von Nestlé zeigten einen Rückgang von Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahr. Zum Börsenstart am Freitag gab der Aktienkurs etwas nach und notierte ca. 80 CHF.















Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









