Einmalige Chance? Japanische Aktien versprechen nachhaltige Gewinne. Die Regierung schiebt Schlüsselindustrien mit Milliardeninvestitionen an und entlastet zugleich die Konsumenten. Der deutliche Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi und ihrer national-konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) löste an der Börse in Tokio ein Kursfeuerwerk aus. Der Nikkei 225 erreichte ein neues Allzeithoch. Viel spricht dafür, dass der Takaichi-Trade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
