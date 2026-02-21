Anzeige
Mehr »
Samstag, 21.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
NATO-Ostflanke LIVE: Lettland-Defence-Zertifikat! Diese Aktie öffnet die Tür zu bis zu 3 Mio. € Finanzierung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.02.2026 12:15 Uhr
344 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: TCUAG: Hinweis auf Insolvenzeröffnungsverfahren und Einreichung eines Eigenverwaltungsantrags

DJ PTA-Adhoc: TCUAG: Hinweis auf Insolvenzeröffnungsverfahren und Einreichung eines Eigenverwaltungsantrags

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Insolvenz

TCUAG: Hinweis auf Insolvenzeröffnungsverfahren und Einreichung eines Eigenverwaltungsantrags

Kobern-Gondorf (pta000/21.02.2026/11:40 UTC+1)

Der Vorstand der TC Unterhaltungselektronik AG (HRB 5491) hat am 20.2.2026 Kenntnis davon erlangt, dass beim Amtsgericht Koblenz unter dem Aktenzeichen 21/N 41-26 ein Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig sein soll. Nach derzeitiger Information wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt; zudem sollen Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt worden sein. Der Gesellschaft liegt der entsprechende gerichtliche Beschluss derzeit noch nicht vor.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand am 20.2.2026 vorsorglich einen eigenen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß ---- 270 ff. InsO beim Amtsgericht Koblenz eingereicht und um Zuordnung zum vorgenannten Aktenzeichen gebeten.

Nach Kenntnis der Gesellschaft bestehen derzeit keine Lohnrückstände und keine Rückstände bei Sozialversicherungsbeiträgen. Kontopfändungen sind der Gesellschaft nicht bekannt.

Die wesentliche Forderungsposition betrifft eine streitige Steuerforderung. Ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wurde beim zuständigen Finanzgericht gestellt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt unverzüglich informieren, sobald ihr der gerichtliche Beschluss vorliegt oder weitere gesicherte Informationen verfügbar sind.

TC Unterhaltungselektronik AG Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TCUAG 
           Kastorbachstraße 11 
           56330 Kobern-Gondorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   bauersachs petra 
Tel.:         01726584139 
E-Mail:        bauersachs@telecontrol.de 
Website:       www.telecontrol.de 
ISIN(s):       DE0007454209 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771670400285 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2026 05:40 ET (10:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.