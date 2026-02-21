DJ PTA-Adhoc: TCUAG: Hinweis auf Insolvenzeröffnungsverfahren und Einreichung eines Eigenverwaltungsantrags

Kobern-Gondorf (pta000/21.02.2026/11:40 UTC+1)

Der Vorstand der TC Unterhaltungselektronik AG (HRB 5491) hat am 20.2.2026 Kenntnis davon erlangt, dass beim Amtsgericht Koblenz unter dem Aktenzeichen 21/N 41-26 ein Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig sein soll. Nach derzeitiger Information wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt; zudem sollen Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt worden sein. Der Gesellschaft liegt der entsprechende gerichtliche Beschluss derzeit noch nicht vor.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand am 20.2.2026 vorsorglich einen eigenen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß ---- 270 ff. InsO beim Amtsgericht Koblenz eingereicht und um Zuordnung zum vorgenannten Aktenzeichen gebeten.

Nach Kenntnis der Gesellschaft bestehen derzeit keine Lohnrückstände und keine Rückstände bei Sozialversicherungsbeiträgen. Kontopfändungen sind der Gesellschaft nicht bekannt.

Die wesentliche Forderungsposition betrifft eine streitige Steuerforderung. Ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung wurde beim zuständigen Finanzgericht gestellt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt unverzüglich informieren, sobald ihr der gerichtliche Beschluss vorliegt oder weitere gesicherte Informationen verfügbar sind.

TC Unterhaltungselektronik AG Der Vorstand

