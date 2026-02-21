© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis steigt wieder rasant. Kriegsängste und Sorgen vor einer neuen Eskalation im Zollkonflikt veranlassen Anleger, in den sicheren Hafen Gold zu flüchten. Steht das Edelmetall vor neuen Rekorden?Aktuelle Goldpreisentwicklung lässt weiteren Anstieg erwarten Die Nervosität unter Anlegern nimmt ob der zahlreichen Brandherde stark zu. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten gleicht einem Pulverfass. Wenn man so will, brennt die Lunte bereits. Der jüngste Anstieg der Ölpreise hängt maßgeblich mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie damit verbundenen geopolitischen Risiken zusammen. Neben den "Angstbarometern" Brent Öl und WTI Öl schlagen derzeit auch Gold und Silber aus. …Den vollständigen Artikel lesen
