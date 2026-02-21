Die Elektroauto-Branche steht 2026 unter massivem Druck. Während Lucid mit einem harten Sparkurs reagiert, sorgt die US-Handelspolitik für neue Unsicherheit - und kurzfristige Entlastung. Für Investoren rücken damit Effizienz, Margen und politische Risiken gleichermaßen in den Fokus.Effizienzoffensive bei Lucid: 12% der Belegschaft betroffen Lucid Group Inc. reduziert nach einem herausfordernden Jahr 2025 seine weltweite Belegschaft um 12%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de