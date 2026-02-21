Momentum-Aktien Update: Neue Hochs, KI-Gewinner & spannende Shorts

Anzeige / Werbung

Der Monat Januar hat genau ein Jahrzehnt der Momentum-Aktien abgeschlossen, bei dem wir auf einen neuen Höchstwert blicken. Seit Start der Auswahl ist dieses Investment um 447 Prozent gestiegen und konnte auch im Monat Januar noch einmal zulegen. Damit hat sich das Konzept als sehr erfolgreich erwiesen, ebenso wie die Verdopplung bei der KI-Aktienauswahl, welche das dritte Jahr nun abgeschlossen hat. Ganz genau 108,6 Prozent ist in diesem Zeitraum die Performance gewesen.

Die Einzelwertanalyse startet mit der starken Entwicklung der Micron Technology-Aktie, die als Nvidia-Verfolger besonders gegen Ende 2025 starkes Momentum aufgebaut hat und sich weiterhin in einem ausgeprägten Aufwärtstrend bewegt. Sie zählte sogar zu den stärksten Werten im Nasdaq-100 in der Jahresauswertung 2025, wobei eine mögliche Konsolidierung bislang ausblieb. Im Chipsektor spielt außerdem der Maschinenbauer ASML eine zentrale Rolle: Das Unternehmen liefert hochspezialisierte Fertigungsanlagen für die Halbleiterproduktion, profitiert von hoher Auslastung und starken Vorbestellungen - insbesondere durch TSMC - und erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch, das im Chartbild analysiert wird.

Ergänzend wird mit Texas Instruments ein traditionsreicher Halbleiterkonzern betrachtet, der seit 1953 börsennotiert ist und weiterhin zu den umsatzstärksten Unternehmen der Branche zählt. Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch läuft derzeit eine Korrektur, wobei das frühere Hoch als mögliche Unterstützung gesehen wird. Neben Chipwerten werden auch andere Titel beleuchtet: Nach früheren Analysen zu Western Digital und Hawaiian Electric Industries liegt der Fokus auf der Erkenntnis, dass KI nicht automatisch steigende Kurse garantiert. Das zeigen Beispiele wie Salesforce und AppLovin, wobei insbesondere Salesforce unter dem Druck hoher KI-Investitionen leidet und der Aktienkurs sich bereits halbiert hat - eine Entwicklung, die in der Short-Box positiv bewertet wurde. Ein weiteres Update zu zusätzlichen Werten ist für den kommenden Monat angekündigt.

