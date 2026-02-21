© Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkJPMorgan gewichtet Schwellenländer, Japan und Europa höher als die USA. Die Strategen sehen klare Bewertungsabschläge und starke Kapitalzuflüsse.Die Strategen von JPMorgan Chase stellen sich neu auf. Unvorhersehbare Politikentscheidungen in den USA, geopolitische Spannungen und Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank verunsichern Investoren. Die Folge ist eine Abkehr von amerikanischen Vermögenswerten. Auch JPMorgan zieht Konsequenzen, wie CNBC berichtete. In einer aktuellen Mitteilung schreiben die Aktienstrategen, man bleibe bei Schwellenländern übergewichtet gegenüber Industriestaaten, wobei sie innerhalb dieser "internationale Titel gegenüber US-Titeln bevorzugen". Schwellenländer …Den vollständigen Artikel lesen
