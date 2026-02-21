Hot Stocks: KW 8 / 2026 - Der neue Superzyklus der Verteidigung!

Wie KI und Autonome Systeme den Verteidigungssektor transformieren!

Die geopolitische Lage hat eine neue Ära an den Märkten eingeleitet. Mit der Anhebung der NATO-Ausgabenziele auf 3,5 % des BIP und der US-Doktrin der "technologischen Abschreckung" unter Präsident Trump, wandelt sich der Defense-Sektor radikal: Weg von reiner Hardware, hin zu KI-gesteuerter Software und autonomen Systemen. Dies ist kein kurzfristiger Hype, sondern eine strukturelle Neubewertung.

Kratos Defense & Security Solutions (KTOS)

Kratos besetzt die Nische der unbemannten Systeme (Drohnen) wie die Valkyrie. Da "Attrition Warfare" (Abnutzungskrieg) wieder ein Thema ist, sind kostengünstige, autonome Systeme extrem gefragt. Der Backlog von Kratos liegt 2026 bei über 4 Mrd. US-Dollar. Charttechnisch haben sich nach einem stärkeren Rücksetzer in den letzten Tagen wieder die Bullen zurückgemeldet.

L3 Harris Technologies (LHX)

L3 Harris hat sich als Champion in der taktischen Kommunikation und elektronischen Kampfführung etabliert. Die Aktie konnte 2026 bisher den S&P 500 deutlich outperformen, gestützt durch EPS-Steigerungen und eine erfolgreiche Integration früherer Zukäufe. Die Aktie ist am Weg die jüngsten Höchststände zu attackieren.

Planet Labs (PL)

Planet Labs wurde lange als reiner Datenlieferant für Landwirtschaft und Klimaschutz gesehen. Doch 2025/2026 hat sich das Blatt gewendet. Der Auftragsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um über 216 % auf rund 734 Mio. US-Dollar explodiert. Das liegt primär an neuen, langfristigen Verträgen mit Militärgeheimdiensten. Die neue Satelliten-Generation "Pelican" ermöglicht Echtzeit-Überwachung mit höchster Auflösung - eine Schlüsseltechnologie für die moderne Kriegsführung und Aufklärung. Charttechnisch haben die Bullen die 20-Tagelinie nach dem Test des EMA 50 gerade zurückerobert.

RTX Corp. (RTX)

Mit einem gewaltigen Auftragsbestand von rund 268 Mrd. US-Dollar hat RTX eine enorme Sichtbarkeit bei den zukünftigen Cashflows. Besonders die Nachfrage nach Raketenabwehrsystemen (Patriot) und Triebwerken (Pratt & Whitney) treibt die Aktie Richtung Norden. Neue Höchststände scheinen nur eine Frage der Zeit.

Tagescharts vom 20.02.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.02.2026

