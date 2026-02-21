© Foto: D koi - unsplash.comKevin O'Leary warnt, dass Quantencomputer das größte Hindernis für Bitcoin-Investitionen darstellen. Institutionelle Anleger bleiben vorsichtig, da das Risiko einer Quanten-Attacke auf die Blockchain wächst.Kevin O'Leary, kanadischer Geschäftsmann und Investor bei Shark Tank, äußerte kürzlich Bedenken, dass Quantencomputer das größte Hindernis für eine erhöhte institutionelle Beteiligung an Bitcoin (BTC) darstellen könnten. Die Sorge vor den potenziellen Risiken von Quantencomputern halte viele Großanleger davon ab, ihre Bitcoin-Bestände auszubauen. O'Leary bezeichnete Quantencomputer als ein "neues Risiko, das jetzt im Umlauf ist". Das Risiko, dass ein leistungsstarker Quantencomputer …Den vollständigen Artikel lesen
