Samstag, 21.02.2026
NATO-Ostflanke LIVE: Lettland-Defence-Zertifikat! Diese Aktie öffnet die Tür zu bis zu 3 Mio. € Finanzierung
Markus Weingran
21.02.2026 21:27 Uhr
Erst 10 dann 15 Prozent: Donald Trump schlägt wieder wild mit Zolldrohungen um sich

Nachdem das höchste US-Gericht die Strafzölle von Donald Trump gekippt hat, schlägt der US-Präsident mit dem Zollhammer wild um sich. Freitag drohte er mit 10 Prozent. Samstag waren es dann schon 15 Prozent. Donald Trump ist außer sich und seine neuen Drohungen und Beleidigungen erreichen den nächsten unrühmlichen Höhepunkt, nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten zentrale Teile der US-Zollpolitik gestoppt und damit eine der tragenden wirtschaftspolitischen Initiativen der zweiten Amtszeit von Trump ausgebremst hat. Mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen kamen die Richter zu dem Schluss, dass der Präsident seine Kompetenzen überschritten habe. Trump hatte sich auf ein …

Den vollständigen Artikel lesen ...

