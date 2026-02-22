DAX wieder über 25.000: Gold & Silberminer, Trades von Buffett, Tapper & Dalio und Dividende satt

Anzeige
WKN: A0YJQ2 | ISIN: US0846707026 | Ticker-Symbol: BRYN
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
Markus Weingran
22.02.2026 07:27 Uhr
469 Leser
In der vergangenen Woche haben viele Gold & Silberminer ihre Zahlen präsentiert. Wir haben uns angeschaut, wo die Gewinne sprudeln und welche Aktien ins Depot gehören. Dazu haben wir Buffett & Co. auf die Finger geschautDie Berichtssaison läuft - und im Rohstoffsektor war es in der abgelaufenen Woche besonders spannend. Große Gold- und Silberproduzenten wie Newmont Corporation, Barrick Gold, Pan American Silver oder Hecla Mining haben frische Quartalszahlen geliefert. Wie entwickeln sich Förderkosten, Margen und Cashflows bei einem weiterhin robusten Edelmetallpreis? Wer profitiert am stärksten vom operativen Hebel - und wo drohen Enttäuschungen? Doch damit nicht genug. Parallel richteten …

Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.