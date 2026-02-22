DAX wieder über 25.000: Gold & Silberminer, Trades von Buffett, Tapper & Dalio und Dividende satt

In der vergangenen Woche haben viele Gold & Silberminer ihre Zahlen präsentiert. Wir haben uns angeschaut, wo die Gewinne sprudeln und welche Aktien ins Depot gehören. Dazu haben wir Buffett & Co. auf die Finger geschautDie Berichtssaison läuft - und im Rohstoffsektor war es in der abgelaufenen Woche besonders spannend. Große Gold- und Silberproduzenten wie Newmont Corporation, Barrick Gold, Pan American Silver oder Hecla Mining haben frische Quartalszahlen geliefert. Wie entwickeln sich Förderkosten, Margen und Cashflows bei einem weiterhin robusten Edelmetallpreis? Wer profitiert am stärksten vom operativen Hebel - und wo drohen Enttäuschungen? Doch damit nicht genug. Parallel richteten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran