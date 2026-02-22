Rekordzahlen in Sichtweite - Wasseraufbereitungsspezialist De.mem baut Cashflow und Technologievorsprung aus

Anzeige / Werbung

Es wird nur noch kurze Zeit dauern, bis der australische Wasserfilterhersteller De.mem die Gesamtzahlen für das Jahr 2025 vorlegt. Doch bereits die bislang kommunizierten Kennzahlen deuten auf ein Rekordjahr hin. Vor allem beim positiven operativen Cashflow für das Kalenderjahr 2025 zeichnet sich eine neue Bestmarke ab. Den Jahreswechsel nutzt De.mem-Firmenchef Andreas Kröll gemeinsam mit seinem Team, um Bilanz zu ziehen. Für ihn steht fest: 2025 markiert einen Wendepunkt.

"Wir haben uns zu einem profitablen, positiven Cashflow generierenden Unternehmen mit einer skalierbaren Plattform, innovativer Technologie und einem disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation entwickelt", fasst Kröll seine Bewertung von 2025 zusammen.

Ende Januar hat De.mem (ISIN: AU000000DEM4) die Finanzkennzahlen für das vierte Quartal 2025 präsentiert. Das Unternehmen meldet u. a. Rekord-Quartalszahlungseingänge von rund 8,8 Mio. US-Dollar, ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr, und setzt mit 27 aufeinanderfolgenden Wachstumsquartalen seine Dynamik fort.

Bereits zum 30. September 2025 berichtete De.mem einen positiven operativen Cashflow von 1.181.000 AUD für die zurückliegenden zwölf Monate. Traditionell ist die zweite Jahreshälfte besonders stark. Laut Kröll erzielt De.mem rund 55 Prozent der jährlichen Zahlungseingänge in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres.

Core Chemicals als Wachstumstreiber mit zusätzlicher Dynamik

Zusätzlichen Schub verspricht die abgeschlossene Übernahme von Core Chemicals. Erste Zahlen aus dem November 2025 unterstreichen die Dynamik. Allein in diesem Monat meldete De.mem einen Rekordumsatz von 675.000 AUD für Core Chemicals' Produkte für die Goldbergbauindustrie.

Die Integration in den De.mem-Konzern eröffnet weiteres Cross-Selling-Potenzial, so Kröll weiter. Damit entsteht zusätzlicher Hebel für Umsatz und Margen. Für Investoren ist das ein Signal: Akquisitionen sollen nicht nur Wachstum bringen, sondern auch in Cashflow übersetzt werden.

Technologievorsprung und Eintritt in Milliardenmärkte

Zum Jahreswechsel betonte Kröll zudem die Technologieführerschaft des Unternehmens. De.mem setzt weiterhin auf sein proprietäres Membrantechnologie-Portfolio als zentrales Differenzierungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern. Die bereits 2024 erreichte NSF-Zertifizierung für die mit Graphenoxid veredelten Membranen ebnet den Weg in große globale Trinkwassermärkte. Gleichzeitig unterstützt sie die Expansion in die Haushaltswasserfiltration.

Darüber hinaus hat De.mem eine Reihe standardisierter Ultrafiltrationssysteme eingeführt, die die NSF-zugelassene, mit Graphenoxid veredelte Membran enthalten. Neue Vertriebspartnerschaften in China, Indonesien und Japan erweitern die Reichweite. Parallel arbeitet das Unternehmen kontinuierlich am australischen WaterMark-Zertifizierungsprozess, dessen Abschluss im Kalenderjahr 2026 erwartet wird.

Mit diesen Initiativen positioniert sich De.mem für den globalen Markt der Haushaltswasserfiltration. Dieser soll bis 2030 ein Volumen von über 26 Milliarden US-Dollar erreichen (Quelle: Grand View Research, November 2022), so Andreas Köll weiter.

Klarer Fokus auf Cashflow und Rendite im Jahr 2026

De.mem startet mit spürbarer Dynamik in das Kalenderjahr 2026. "Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Umsetzung, wertsteigerndem Wachstum und der Erzielung nachhaltiger Renditen für unsere Aktionäre", erklärt Kröll. Das Management setzt auf konsistentes Wachstum, das sich in steigender Cashflow-Generierung und verbesserter Kapitalrendite zeigt.

Für 2026 definiert das Unternehmen klare Prioritäten: organisches Wachstum im bestehenden Kundenstamm sichern, Margen durch den Ausbau der Segmente Dienstleistungen und Chemikalien sowie durch Cross-Selling steigern und die jüngsten Akquisitionen diszipliniert integrieren. Ziel ist es, die Cash-Conversion zu maximieren und die Kapitalrendite weiter zu verbessern.

Damit sind die Weichen gestellt. Nach Jahren des Aufbaus rückt nun die Phase der Skalierung und Cashflow-Stärke in den Vordergrund. Für Anleger entsteht das Bild eines Small Caps, der operativ an Reife gewinnt und sich strategisch klar positioniert.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-alle-weichen-fuer-einen-wendepunkt-gestellt/5016351/

Enthaltene Werte: AU000000DEM4