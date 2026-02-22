Der DAX hat in der vergangenen Handelswoche die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke hinter sich gelassen. Zum Wochenausklang notierte das Börsenbarometer komfortabel oberhalb der vielbeachteten Hürde. Doch schon in der neuen Handelswoche könnte das von US-Präsident Donald Trump verursachte Zoll-Chaos die Nerven der Anleger erneut strapazieren. Der Wochenausblick.Der Befreiungsschlag ist gelungen: Der DAX hat die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten endlich überwunden. Am Freitag verabschiedete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
