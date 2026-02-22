Die Opendoor-Aktie erlebte in den letzten Monaten einen bitteren Kurssturz. Nachdem der Kurs der Immobilienplattform im vergangenen September auf ein Allzeithoch geklettert war, brach er in den darauffolgenden Monaten um über -50% ein. Doch am Freitag legte die Opendoor-Aktie zeitweise um +15% und ging mit +8% aus dem Handel zu. Gibt es endlich wieder gute Nachrichten und sind sie ein Kaufsignal für Anleger? Zahlen, die Hoffnung machen Die Zahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de