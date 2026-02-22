Anzeige
WKN: 549309 | ISIN: DE0005493092 | Ticker-Symbol: BVB
Xetra
20.02.26 | 17:35
3,310 Euro
-0,30 % -0,010
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2903,34021.02.
3,2853,34020.02.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BORUSSIA DORTMUND
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA3,310-0,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.