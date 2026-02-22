© Foto: Frank Rumpenhorst/dpaDie Aktie des LKW-Zulieferers SAF-Holland ist im noch jungen Jahr 2026 schon fast 30 Prozent gestiegen. Der Konzern stabilisiert das Geschäft im vierten Quartal - und startet einen Aktienrückkauf über 40 Millionen Euro.Der LKW-Zulieferer SAF-Holland hat sich im globalen Logistik-Markt in einer äußerst lukrativen Nische platziert. Seit der Übernahme des Bremsenspezialisten Haldex sind die Unterfranken der weltweit einzige Anbieter, der die mechanische Achse, die Federung, das elektronische Bremssystem (EBS) und die Telematik als integriertes System liefert. Am 18. Februar hat das Unternehmen vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 präsentiert und erneut seine Fähigkeit bewiesen, …Den vollständigen Artikel lesen
