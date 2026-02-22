Anzeige / Werbung

An den internationalen Finanzmärkten zeichnet sich derzeit ein deutlicher Trend ab: Investoren schichten verstärkt Kapital in Unternehmen um, die für die industrielle Souveränität des Westens eine Schlüsselrolle einnehmen. In diesem Kontext haben die Aktien von Almonty Industries und Siemens Energy im bisherigen Handelsjahr 2026 neue Allzeithochs markiert. Besonders für den Sektor der kritischen Metalle, vertreten durch die Bestrebungen von Akteuren wie American Tungsten & Antimony, liefert die aktuelle Bewertung von Almonty wichtige Indikationen.

Almonty und American Tungsten & Antimony: Benchmark für den Wolfram-Sektor

Almonty Industries (WKN: A1J79B | ISIN: CA02032P1009) gilt derzeit als der zentrale Indikator für die Neubewertung von Wolfram-Projekten außerhalb Chinas. Der Kursanstieg auf neue Rekordmarken ist primär fundamental unterlegt: Die Sangdong-Mine in Südkorea steht unmittelbar vor der kommerziellen Produktion. Da China den Weltmarkt für Wolfram und Antimon durch Exportbeschränkungen zunehmend unter Druck setzt, rücken Projekte in politisch stabilen Regionen in den Fokus der nationalen Sicherheit.

Für Unternehmen wie American Tungsten & Antimony (WKN: A3E70B | ISIN: US02917B1026) schafft dieser Marktlauf ein valides Umfeld. Die Bewertung von Almonty zeigt, dass der Kapitalmarkt bereit ist, signifikante Aufschläge für gesicherte Lieferketten zu zahlen. Wolfram ist aufgrund seiner Härte und Hitzebeständigkeit für die Rüstungsindustrie und die Halbleiterfertigung unersetzlich. Ab 2027 greifen zudem verschärfte US-Vorgaben, die den Bezug dieser Rohstoffe aus autokratischen Staaten in Verteidigungsgütern untersagen, was die Marktposition westlicher Produzenten strukturell stärkt.

Siemens Energy: Infrastruktur als Rückgrat der Energiewende

Parallel dazu demonstriert Siemens Energy (WKN: ENER61 | ISIN: DE000ENER610), dass auch großindustrielle Anlagenbauer nach einer Phase der Restrukturierung wieder Rekordbewertungen erreichen können. Das Erreichen des Allzeithochs resultiert hier aus einer massiven Nachfrage nach Netztechnik und stabilen Energielösungen. Während Almonty die Rohstoffe liefert, stellt Siemens Energy die Technologie bereit, um die globale Elektrifizierung voranzutreiben. Der Turnaround bei der Windkrafttochter Gamesa und volle Auftragsbücher in der Sparte "Grid Technologies" haben das Vertrauen der institutionellen Anleger nachhaltig zurückgewonnen.

Fazit für den Sektor

Die Kursentwicklung beider Unternehmen verdeutlicht eine geopolitische Neuausrichtung der Portfolios. Der Fokus liegt nicht mehr allein auf digitalen Geschäftsmodellen, sondern auf der harten physischen Infrastruktur und deren Rohstoffbasis. Für American Tungsten & Antimony bietet das aktuelle Marktumfeld von Almonty Industries eine wichtige Orientierungshilfe, da die Preisfeststellung für Wolfram-Konzentrate zunehmend durch westliche Produktionskapazitäten und weniger durch Pekinger Exportquoten bestimmt wird.

Quelle:

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.warum-steigt-die-almonty-aktie-mhsd.867f8011-442c-4ca3-a7ef-4e72e1b960e7.html

https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/leben-mit-aktien-siemens-energy-rettet-den-dax-01/100199168.html

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20447102-quartalsbericht-american-tungsten-antimony-fortschritte-kritischen-metallen-usa

