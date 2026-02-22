DAX: Allzeithoch wieder das Anlaufziel!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 09 - 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche über die SMA20 (aktuell bei 24.867 Punkten) schieben können. Im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass sich der Index schwergetan hat, sich von der SMA20 nach Norden zu lösen. Es ging mehrere Tage hinweg an der SMA20 entlang, der DAX hat es aber geschafft, sich über dieser Linie zu halten. In den letzten Handelstagen hat es der Index dann vermocht sich von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen.

Damit hat sich das Tageschart wieder bullisch aufgehellt. Solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst das Allzeithoch und darüber der Bereich bei 25.835/55 Punkten sein.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 22.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

