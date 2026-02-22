Straßburg 21/02/2026 (ots) -Bei der feierlichen Preisverleihung am Samstagabend wurde die ARTE Koproduktion Gelbe Briefe von Ilker Çatak mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet: Derya und Aziz, ein gefeiertes Künstlerehepaar aus Ankara, führen mit ihrer 13-jährigen Tochter Ezgi ein erfülltes Leben, bis ein Vorfall bei der Premiere ihres neuen Theaterstücks alles verändert. Über Nacht geraten sie ins Visier des Staates und verlieren ihre Arbeit und ihre Wohnung. Sie gehen nach Istanbul, wo sich nach und nach die Distanz zwischen ihnen und ihrer Tochter vergrößert, bis sie sich zwischen ihren Wertvorstellungen und der gemeinsamen Zukunft als Familie entscheiden müssen.GELBE BRIEFE von Ilker Çatak ist der 9. Goldene Bär für ARTE seit Bestehen des Senders.ARTE-Präsidentin, Heike Hempel:"Wir dürfen die faktische und emotionale Kraft des Mediums Film gerade in diesen Zeiten nicht unterschätzen. Auch deshalb ist es für uns so wichtig, das Autor*innen-Kino dauerhaft zu unterstützen - von jungen Talenten mit neuen, mutigen Handschriften bis hin zu etablierten Filmschaffenden aus ganz Europa und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass dieses Engagement in Berlin mit zahlreichen Preisen gewürdigt wurde, darunter der Goldene Bär für Gelbe Briefe von Ilker Çatak. Wir gratulieren allen Preisträger*innen herzlich", sagte Heike Hempel.Die Preisträger im Überblick:Goldener Bär für den besten Film bei der 76. BerlinaleGelbe BriefeIlker ÇatakZDF/ARTEDeutschland/Frankreich/Türkei 2026if... Productions, Haut et Court, LimanfilmGelbe Briefe wurde außerdem mit dem Gilde Filmpreis ausgezeichenet.Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle anSandra Hüller in dem Film:RoseMarkus SchleinzerÖsterreich/Deutschland 2026ZDF/ARTE, Schubert Film, Row Pictures, Walker+Worm FilmDokumentarfilm Jury-Preis:Chronicles From the Siege (Kriegsspiele)Dokumentarfilm von Abdallah Al-KhatibAlgerien/Frankreich/Palästina 2026MDR/ARTEDer Teddy Award ging an:Ivan & HadoumIan de la RosaSpanien/Deutschland/Belgien 2026ZDF/ARTE, Avalon, Port au Prince Films, Saga Film, Pecado, Vayolet, Iván & Hadoum A.I.E.Den FIPRESCI-Jurypreis erhielt:NarcisoMarcelo MartinessiParaguay/Uruguay/Deutschland/Brasilien/Portugal/Spanien/Frankreich 2026ZDF/ARTE, La Babosa Cine, Pandora Film, Esquina, Bteam, La Fábrica Noctura, Oublaum, Mutante CineMit dem Panorama-Publikumspreis-Spielfilm wurden folgende ARTE-Filme ausgezeichnet:Gewinner:StaatsschutzFaraz ShariatDeutschland 2026ZDF/ARTE, Jünglinge FilmStaatsschutz gewann auch den CICAE Art Cinema Preis und den Heiner Carow Preis.2. Platz:Vier minus dreiAdrian GoigingerDeutschland/Österreich 2026BR/ARTE, 2010 Entertainment, Giganten FilmDen Panorma- Publikumspreis-Dokumentarfilm gewinnt:Traces (Survivantes de l'invasion)Dokumentarfilm von Alisa Kovalenko et Marysia NikitiukUkraine 2025ARTE France, 2Brave Production, Message FilmInsgesamt waren 22 ARTE-Filme bei der 76. Berlinale nominiert worden, davon 4 Werke im internationalen Wettbewerb.Pressekontakt:Katja BirnmeierReferentin für Presse und PRkatja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6221392