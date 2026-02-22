Straßburg 21/02/2026 (ots) -
Bei der feierlichen Preisverleihung am Samstagabend wurde die ARTE Koproduktion Gelbe Briefe von Ilker Çatak mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet: Derya und Aziz, ein gefeiertes Künstlerehepaar aus Ankara, führen mit ihrer 13-jährigen Tochter Ezgi ein erfülltes Leben, bis ein Vorfall bei der Premiere ihres neuen Theaterstücks alles verändert. Über Nacht geraten sie ins Visier des Staates und verlieren ihre Arbeit und ihre Wohnung. Sie gehen nach Istanbul, wo sich nach und nach die Distanz zwischen ihnen und ihrer Tochter vergrößert, bis sie sich zwischen ihren Wertvorstellungen und der gemeinsamen Zukunft als Familie entscheiden müssen.
GELBE BRIEFE von Ilker Çatak ist der 9. Goldene Bär für ARTE seit Bestehen des Senders.
ARTE-Präsidentin, Heike Hempel:
"Wir dürfen die faktische und emotionale Kraft des Mediums Film gerade in diesen Zeiten nicht unterschätzen. Auch deshalb ist es für uns so wichtig, das Autor*innen-Kino dauerhaft zu unterstützen - von jungen Talenten mit neuen, mutigen Handschriften bis hin zu etablierten Filmschaffenden aus ganz Europa und darüber hinaus. Wir freuen uns, dass dieses Engagement in Berlin mit zahlreichen Preisen gewürdigt wurde, darunter der Goldene Bär für Gelbe Briefe von Ilker Çatak. Wir gratulieren allen Preisträger*innen herzlich", sagte Heike Hempel.
Die Preisträger im Überblick:
Goldener Bär für den besten Film bei der 76. Berlinale
Gelbe Briefe
Ilker Çatak
ZDF/ARTE
Deutschland/Frankreich/Türkei 2026
if... Productions, Haut et Court, Limanfilm
Gelbe Briefe wurde außerdem mit dem Gilde Filmpreis ausgezeichenet.
Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle an
Sandra Hüller in dem Film:
Rose
Markus Schleinzer
Österreich/Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Schubert Film, Row Pictures, Walker+Worm Film
Dokumentarfilm Jury-Preis:
Chronicles From the Siege (Kriegsspiele)
Dokumentarfilm von Abdallah Al-Khatib
Algerien/Frankreich/Palästina 2026
MDR/ARTE
Der Teddy Award ging an:
Ivan & Hadoum
Ian de la Rosa
Spanien/Deutschland/Belgien 2026
ZDF/ARTE, Avalon, Port au Prince Films, Saga Film, Pecado, Vayolet, Iván & Hadoum A.I.E.
Den FIPRESCI-Jurypreis erhielt:
Narciso
Marcelo Martinessi
Paraguay/Uruguay/Deutschland/Brasilien/Portugal/Spanien/Frankreich 2026
ZDF/ARTE, La Babosa Cine, Pandora Film, Esquina, Bteam, La Fábrica Noctura, Oublaum, Mutante Cine
Mit dem Panorama-Publikumspreis-Spielfilm wurden folgende ARTE-Filme ausgezeichnet:
Gewinner:
Staatsschutz
Faraz Shariat
Deutschland 2026
ZDF/ARTE, Jünglinge Film
Staatsschutz gewann auch den CICAE Art Cinema Preis und den Heiner Carow Preis.
2. Platz:
Vier minus drei
Adrian Goiginger
Deutschland/Österreich 2026
BR/ARTE, 2010 Entertainment, Giganten Film
Den Panorma- Publikumspreis-Dokumentarfilm gewinnt:
Traces (Survivantes de l'invasion)
Dokumentarfilm von Alisa Kovalenko et Marysia Nikitiuk
Ukraine 2025
ARTE France, 2Brave Production, Message Film
Insgesamt waren 22 ARTE-Filme bei der 76. Berlinale nominiert worden, davon 4 Werke im internationalen Wettbewerb.
Pressekontakt:
Katja Birnmeier
Referentin für Presse und PR
katja.birnmeier@arte.tv | +33 3 90 14 21 52
Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6221392
© 2026 news aktuell